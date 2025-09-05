[특징주] HD현대인프라코어, 엔진사업 호황 수혜 기대감에 5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HD현대인프라코어 주가가 강세다. 조선, 방산 등에서 엔진 수요가 늘어나는 가운데 군산공장 투자에 따른 외형 확장이 주효한 것으로 보인다.

5일 오전 9시54분 기준 HD현대인프라코어 주가는 전날 대비 6.21% 오른 1만5400원을 기록했다. 엔진사업 호황과 성장 가능성이 호재로 작동한 것으로 풀이된다.

HD현대인프라코어의 올해 2분기 엔진사업 매출액은 지난해 동기 대비 2% 늘어난 3271억원이다. 같은 기간 영업이익은 32% 증가하며 672억원을 달성했다. 엔진 영업이익률은 20.5%로 건설장비 부문 영업이익률 4.5%의 네 배 이상이다. 산업용, 방산 엔진의 성장 영향으로 올해 연간 엔진 영업이익률 목표치 9.3%를 반기 만에 초과했다.

이동헌 신한투자증권 연구원은 "산업용은 미국 오일, 가스 리그 관련 노후 발전기 교체 수요 증가와 함께 트럼프 정권 동안 화석연료 생산 증가로 더 늘어날 것"이라며 "방산용의 경우 현대로템 K2전차 물량 생산 증가 등 반복 생산과 시장 호황에 따른 단가 상승과 함께 현재의 이익률 유지 가능성이 높다"고 설명했다.





HD현대인프라코어는 산업용과 방산, 배터리 모듈, 팩(EPP)과 관련해 군산공장에 투자를 진행 중이다. 방산 엔진은 내년 10월, 초대형 엔진은 2027년 1월 양산에 들어갈 예정이다. 배터리 모듈과 팩 공장은 내년 8월 양산이 목표다. 그 밖에 수소엔진 개발로 분산발전, 데이터센터 등도 대응할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

