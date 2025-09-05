韓 조선, 8월 수주 점유율 23%…中 우위 지속

전세계 선박 발주 전년比 65% 급감해
1~8월 누계 수주도 감소세…14% 하락
척당 수주량은 7만CGT…중국의 2.9배
한국 조선업의 올해 8월 선박 수주량이 56만CGT(척당 환산톤수)에 그치며 세계 발주 침체 속에서 점유율 23%를 기록했다. 전 세계 발주량은 전년 동월 대비 65% 급감하며 부진이 이어졌다.
5일 영국 조선·해운 시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면, 지난달 전 세계 선박 발주량은 244만CGT(82척)로 집계됐다. 전월(297만CGT)보다 18% 줄었고, 전년 동월(693만CGT)보다는 65% 감소했다. CGT는 선박 규모에 선종별 건조 난이도를 반영한 지표다.
국가별로는 중국이 138만CGT(57척)를 수주하며 점유율 57%로 1위를 차지했다. 한국은 56만CGT(8척)로 23%를 기록했다. 척수 기준으로는 중국이 압도했지만, 척당 환산 수주량은 한국이 7만CGT로 중국(2만4000CGT)의 약 2.9배에 달했다. 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가 선종 중심 수주 덕분이다.
올해 1~8월 누계 기준으로 전 세계 수주량은 3448만CGT(1912척)로 전년 동기 대비 14% 감소했다. 같은 기간 한국은 891만CGT(251척·26%), 중국은 1396만CGT(872척·40%)를 기록했다. 양국 모두 전년보다 줄었으나, 중국 우위는 이어지고 있다.
전 세계 수주잔량은 8월 말 기준 1억6490만CGT로 전달보다 98만CGT 줄었다. 국가별로는 중국이 9992만CGT(61%), 한국은 3452만CGT(21%)를 각각 기록했다. 한국은 전월 대비 70만CGT, 전년 동기 대비 477만CGT 감소했으나, 중국은 전년 동기 대비 1360만CGT 늘었다.
지금 뜨는 뉴스
선박 가격은 보합세를 유지했다. 클락슨 신조선가지수는 186.26포인트로 7월(186.65)보다 소폭 하락했지만, 2020년 8월(126.97)과 비교하면 47% 높은 수준이다. 선종별로는 LNG운반선 2억5000만달러, 초대형 유조선(VLCC) 1억2600만달러, 초대형 컨테이너선(2만2000~2만4000TEU)이 2억7300만달러로 집계됐다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>