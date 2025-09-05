경기 침체에 건설사 인건비 '다이어트'…대우건설, 1년 만에 734억 줄였다[부동산AtoZ]

건설 불황에 현장 줄어…기간제 근로자 감축

직원에 비등기 임원 보수 감소 기조

"경기 회복 전까진 인건비 감소 분위기 이어질 듯"

건설 경기 침체가 계속되면서 주요 건설사가 비용 절감에 나섰다. 비정규직 등 직원 수를 조정하거나, 임원 보수를 줄이면서 허리띠를 졸라매고 있다. 이로 인해 직원 급여가 크게 줄어든 것으로 나타났다.

5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 상반기 기준 현대건설·대우건설·DL이앤씨·GS건설·포스코이앤씨 등 주요 건설사 5곳 중에서 전년 동기 대비 직원 급여 총액이 감소한 곳은 GS건설을 제외한 4곳으로 집계됐다.

직원 전체 급여 감소 폭이 가장 큰 곳은 대우건설이다. 3279억원에서 2545억원으로 1년 만에 22.4% 감축했다. 현대건설과 포스코이앤씨도 5%대 줄었고 DL이앤씨도 전체 직원 인건비로 쓰는 급여가 2.5% 축소됐다.

건설사들은 직원, 그중에서도 기간제 근로자의 수를 대폭 줄인 영향이 컸다. 지난해 상반기 대우건설의 전체 직원 수는 5818명이었는데 올해 상반기에는 5299명까지 줄었다. 해당 기간 정규직 수는 156명 줄었는데 반면 기간제 근로자는 이보다 2.3배 많은 363명 감소했다. 현대건설은 정규직 직원의 수가 오히려 157명 늘어나는 동안 비정규직은 296명 줄었다. 경기가 좋지 않아 인위적으로 인력을 조정한 영향도 있으나, 공사 자체가 줄어 자연스레 직원이 줄어든 측면도 있는 것으로 보인다.

임원 전체 보수를 깎은 건설사도 있다. 비등기 임원 보수 총액이 전년 동기 대비 감소한 주요 건설사는 대우건설, DL이앤씨, 포스코이앤씨로 확인됐다. 이들 건설사의 임원 보수의 감소 폭은 직원보다 큰 것으로 집계됐다. 가장 큰 폭으로 줄어든 곳은 대우건설로 116억7300만원에서 71억8900만원으로 38.4% 감소했다. 비등기 임원의 수도 85명에서 66명으로 감축했다. DL이앤씨는 93억3300만원에서 65억2100만원으로 30.1%, 포스코이앤씨는 102억7800만원에서 74억4400만원으로 27.6% 줄었다.

대형 건설사보다 경기 침체에 타격이 더 큰 중견 기업의 경우 급여 감소가 더 컸다. 예를 들어, IS동서의 경우 상반기 기준 직원 총급여가 169억6300만원을 기록했다. 이는 전년 동기 229억7800만원 대비 26.2% 감소한 수치다.





건설사들의 비용 줄이기는 당분간 이어질 가능성이 크다. 한국건설산업연구원이 발표한 지난달 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 4달 연속 하락해 68.2를 기록했다. CBSI는 건설 기업들이 체감하는 경기를 지수화한 것으로 100 아래면 현재 경기 상황을 비관적으로 보는 곳이 많다는 의미다. 예측치인 9월 전망지수는 8월 지수보다 2.7포인트 낮은 65.5로 집계됐다. 업계 관계자는 "국내외를 막론하고 새로 착공하는 프로젝트가 과거만큼 많지 않다 보니 직원 수가 줄고 임금 비용이 감소하는 모양새"라며 "비용이 줄지 않은 곳은 건설 현장이나 수주 물량을 잘 관리한 곳일 것"이라고 말했다. 그러면서 "건설 경기가 회복되기 전에는 인건비를 줄여가는 분위기가 지속될 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.





