"이재용 회장님, 저희도 더 받고 싶습니다"…성과급 개선 요구한 삼성노조

최주선 삼성SDI 대표 및 경영진에 전달

'영업익 기반 성과급 도입' 등 3건 제안

삼성SDI 노조가 4일 이재용 삼성전자 회장에게 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 보냈다.

업계에 따르면 전국금속노동조합 삼성SDI지회는 이날 '삼성SDI 성과급 제도 근본적 개선 요구'라는 제목의 공문을 이 회장과 최주선 삼성SDI 대표 및 경영진에게 전달했다.

노조는 공문에서 "삼성SDI를 포함한 삼성은 현재 EVA(Economic Value Added·경제적 부가가치) 기반의 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하고 있지만, 복잡한 산식 탓에 산정 과정과 수치가 공개되지 않아 불신을 키우고 있다"고 지적했다. 그러면서 "SK하이닉스는 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 설정해 투명성을 확보하고 있다"고 했다.

SK하이닉스 노조는 이날 연간 영업이익 10%를 성과급 재원으로 삼아 당해 연도에 80%를 지급하고 이후 2년 동안 10%씩 나눠 지급하는 내용 등이 담긴 2025년 임금 교섭 잠정 합의안을 가결했다. 기본급 최대 1000%(연봉 50%)로 정해진 성과급 상한도 사라졌으며 이 기준은 향후 10년 동안 적용될 방침이다.

EVA는 영업이익에서 자본비용(법인세·투자금 등)을 제외한 계산식이다. 영업이익이 커도 비용이 늘면 EVA가 낮아질 수 있어 실제 성과와 체감 보상 간 괴리가 발생한다. 삼성전자 최대 노조인 전국삼성전자노조(전삼노)도 지난해 7월 창사 이래 첫 총파업을 벌이며 같은 문제를 제기한 바 있다.

삼성SDI 노조는 ▲영업이익 기반 성과급 도입 ▲성과급 산정 과정의 투명 공개 ▲실질적 노사 협의체 운영 등을 요구했다. 그러면서 "이는 단순한 불만이 아니라 장기 경쟁력과 지속 가능한 성장을 위협하는 문제"라고 강조했다.

삼성SDI 노조는 "단순히 성과급 불만이 아니라 삼성SDI의 장기 경쟁력과 지속 가능한 성장 자체를 위협하는 문제"라며 "이번 성과급 제도 개편 요구가 단순한 이익 다툼이 아니라 회사의 장기적 경쟁력과 지속가능성 확보를 위한 필수적 변화임을 강조하며 삼성그룹 차원의 책임 있는 결단을 촉구한다"고 했다.





이에 대해 삼성SDI는 별도의 입장을 밝히지 않았다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

