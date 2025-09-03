특검, 국힘 원내대표실 압수수색 이틀 연속 무산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

野 "국회의장 승인 필요" 반발

'계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀이 국민의힘 원내대표실 압수수색을 재차 시도했지만, 또다시 무산됐다.

법조계에 따르면 특검은 3일 오전 국민의힘 원내대표실과 원내행정국 등에 대한 압수수색영장 집행에 나섰지만, 국민의힘 의원들이 저지해 진입하지 못했다. 의원들은 원내대표실과 행정국 앞 복도에서 의원총회를 열고 연좌 농성을 벌이며 막아섰다.

송언석 국민의힘 원내대표가 2일 서울 국회의사당 국민의힘 원내대표실로 들어가고 있다. 연합뉴스

특검은 전날에도 원내대표실 압수수색을 시도했지만, 야당의 반발로 내부에 진입하지 못하고 철수했다.

국민의힘은 특검의 시도를 '야당 말살 수사', '과잉 수사'라고 규정하고 무기한 농성을 예고했다. 또 국회가 '가급 방호시설'이므로, 국회의장의 허가 없이는 출입할 수 없고, 영장에 적시된 압수 대상 기간이 지난해 5월부터로 지나치게 길다고 주장했다.





특검은 추경호 전 국민의힘 원내대표가 윤석열 전 대통령 측 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 바꿔 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹을 수사 중이다.





최호경 기자

