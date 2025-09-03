최휘영 장관 문학·미술 분야 간담회 "청년예술인 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 문화체육관광부 장관은 3일 오후 서울 예술가의집에서 문학과 미술 분야 현장 전문가들을 만나 문학과 미술진흥 정책 수립을 위한 의견을 청취했다고 문체부가 밝혔다.

간담회에는 권아람 건국대학교 교수, 김상철 한국문화정책연구소 이사, 김지은 서울예대 교수, 백다흠 악스트 편집장, 손원평 작가, 오제성 작가, 이명옥 한국시각예술저작권연합회 회장, 조온윤 작가 등이 참석했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 서울 종로구 예술가의집에서 문학·미술분야 현장 예술인을 만나 현장 의견을 수렴하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

AD

참석자들은 "청년예술인들이 작업에 집중할 수 있는 지원체계가 필요하다"라고 한목소리를 냈다. 일부 참석자는 "K-컬처에 대한 국제적 관심이 증대되는 지금이 한국 예술이 해외에 진출할 적기"라며 "K-컬처의 지속적 성장을 위해서는 다양한 기관 간의 협업이 필수적"이라는 의견도 제기했다.

최휘영 장관은 "대한민국 문화예술의 발전을 위해서는 무엇보다도 청년예술인들의 지속적 유입과 국민의 문화 향유 기반 확대가 중요하다"며 "현장 의견을 정책에 담아 예술인들의 창작을 지원하고, K-컬처 시장 300조원 시대를 달성하겠다"라고 밝혔다.





AD

최휘영 장관은 이날 간담회에 앞서 지난 1일 예술 분야 협회·단체장 간담회, 2일 공연예술인 간담회를 하며 현장 소통 행보를 이어가고 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>