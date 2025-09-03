광주 시민단체 "'허위 5·18행불자' 알고도 방기 조사위 규탄"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이주호 대통령 권한대행 부총리 겸 교육부 장관이 지난 5월 18일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 열린 '제45주기 5·18 민주화운동기념식'에 참석해 분향하고 있다. 국회사진기자단

광주 시민사회단체가 허위 5·18 행방불명자와 관련된 사실을 확인하고도 후속 조치를 하지 않은 5·18민주화운동진상규명조사위원회(조사위)와 광주시를 규탄했다.

오월정신지키기 범시도민 대책위원회(대책위)는 3일 성명을 내고 "조사위가 2023년 12월 전원위원회를 통해 행방불명자 3명이 5·18과 무관하다는 사실을 확인하고도 1년 넘게 광주시에 통보하지 않고, 후속 조치도 취하지 않았다"며 "총체적 부실과 진실 은폐 행위가 드러났다"고 밝혔다.

이어 "광주시 역시 관련 사실을 알면서도 통보받지 못했다는 이유만으로 대응하지 않은 점에서 책임을 피할 수 없다"며 "두 기관은 단순한 무능을 넘어 5·18 역사를 왜곡·폄훼하려는 세력에게 빌미를 제공한 이적 행위를 했다"고 주장했다.

그러면서 "조사위 책임자들의 공식 사과와 광주시의 즉각적인 진상조사 착수, 후속 조치가 이행돼야 한다"며 "5·18 정신을 훼손하려는 시도를 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.





한편, 조사위는 5·18 행불자 가운데 3명의 소재를 파악했고, 이 중 1명은 생존해있다는 사실을 종합보고서에 공개했으나 5·18보상심의 기관인 광주시에 제때 공유하지 않아 직무유기라는 비판에 휩싸였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

