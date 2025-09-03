배민 "장사에 도움되는 AI교육 받으세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배민아카데미, ‘배민 AI장사스쿨’ 개설

배민아카데미가 외식업 소상공인을 위한 인공지능(AI) 교육 과정을 무료로 공개한다.

배민 운영사 우아한형제들은 배민아카데미에서 '배민 AI장사스쿨'을 개설하고 '매출로 이어지는 단골 확보 전략'을 시작으로 앞으로 AI 특화 교육 과정을 진행한다고 3일 밝혔다.

배민은 AI 교육을 통해 갈수록 치열해지는 외식업 경쟁 환경에서 소상공인의 경쟁력을 키우고, 가게 운영 효율을 높이고자 이번 과정을 개설했다. 강좌는 주제별 교육, 올인원 교육, 일일교육 등 3가지 형태로 진행된다.

주제별 클래스는 줌을 활용한 비대면 교육으로 진행한다. 업주의 수요에 맞춰 필요한 분야만 골라 줌을 활용해 배우는 수업이다. 이번에 3주간 제공되는 주제별 교육은 ▲마케팅 ▲가게 운영 ▲고객 응대 ▲배민 배달 운영 등이다.

올인원 교육은 가게 운영의 전 영역에 AI를 적용한 통합 과정이다. 오는 11월 5주간 대면 교육으로 진행되는 올인원 교육은 AI 챗봇이나 이미지·영상 생성 모델 등을 활용한 브랜드 분석부터 가게 홍보를 위한 비주얼 콘텐츠 제작까지 AI 활용도를 높일 수 있도록 커리큘럼을 구성했다.

매달 진행되는 일일교육은 'AI로 가게 홍보 영상 만들기', 'AI를 활용한 블로그 마케팅' 등 매번 다양한 주제로 월 2~3회씩 비대면으로 진행된다. 모든 과정은 배민아카데미 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

배민아카데미는 그동안 외식업주들이 가게 운영에 AI를 활용하는 트렌드에 주목하고, 지난해 6월부터 다양한 AI 활용 강의를 개설해 운영해왔다. 지난 8월까지 온·오프라인에 걸쳐 누적 총 54회의 교육을 진행했고, 이 기간 3000여 명이 수강했다. 강좌마다 신청 경쟁이 있을 만큼 관심이 높았다.





권용규 우아한형제들 파트너성장센터장은 "AI 활용에 대한 외식업주들의 관심이 어느 때보다 커지고 있다"며 "치열해지는 외식업 경쟁 환경에서 이번 AI장사스쿨 과정이 외식업주들의 경쟁력을 높이고 디지털격차를 줄이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

