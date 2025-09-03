홈플러스, '4일 특가·물가안정 프로젝트'…"오징어 2900원·햇꽃게 780원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

햇사과·생물오징어 등 가을 먹거리 최대 50%↓

'빙장 햇꽃게' 4~5일간 780원 특가 기획 진행

홈플러스가 한달 앞으로 다가온 추석을 4일부터 7일까지 대규모 할인행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

홈플러스는 이 기간 가을 시즌 한정 품종으로 충주와 거창, 무주 등 유명산지의 우수한 토양과 기후 조건에서 자라란 '12브릭스 유명산지 햇홍로사과(5~7입)'를 행사카드 결제 시 5000원 할인한 8990원에 판매한다. 마이홈플러스 멤버특가로 국내산 '생물 오징어(마리, 합정점 제외)'와 서산, 창녕에서 재배한 '알큰 햇깐마늘(300g)'은 50% 할인해 각각 2900원, 2990원에 만나볼 수 있다.

모델들이 3일 '홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브' 강서점에서 'CRAZY 4일 특가' 등 각종 행사 상품을 소개하고 있다. 홈플러스 제공.

또영동, 상주 등에서 재배한 '14Brix 유명산지 캠벨포도(1.5kg)'는 3000원 할인한 1만3990원에 선보이고, 국내산 '대란 30구(1인 1판 한정/서귀포점, 간석점, 구월점 제외)'는 1000원 할인한 6890원에 판다. 마이홈플러스 멤버특가로 50% 할인 혜택을 제공해 호주 공식 인증 비육장에서 곡물 함량이 높은 사료를 먹고 자라 부드럽고 고소한 맛이 일품인 '호주청정우 부채살(100g)'은 1950원에 팔고, '부산 간고등어(2마리)'는 4000원에 구매할 수 있다.

이달 10일까지는 'AI 물가안정 프로젝트'를 연다. 7대 카드 결제 시 캐나다산 '보먹돼 삼겹살·목심(100g)'은 40% 할인한 1554원에, '10Brix 큰 추희자두(6~10입)'는 3000원 할인한 9990원에 판매한다. '무항생제 온가족 닭볶음탕용(1.2kg/국내산)'은 멤버십 특가로 20% 할인한 8790원에 담아 갈 수 있다. 또 마이홈플러스 멤버십 회원에 한 해 농심 신라면, 새우깡, 신툼바 만능소스로 구성한 '케이팝 데몬 헌터스 패키지 10여종(교차구매 가능)'은 1만원 이상 구매 시 10% 할인 혜택을 선사한다.

4~7일까지는 오프라인 매장에서 '빙장 햇꽃게(100g)'를 전점 10t 한정 990원에 내놓고, 4~5일 양일간은 추가 인하해 780원에 판매한다. 이와 함께 '냉수마찰 기절꽃게(2kg)'는 4~10일까지 7대 카드 결제 시 50% 할인된 2만4800원에 선보인다. 꽃게 행사는 소비자들의 폭발적인 반응을 얻으며 역대급 매출을 달성 중이다. 지난 22일부터 31일까지 10일간 누적 판매량은 360t에 달하며 같은 기간 수산 전체 매출의 3분의 1이 꽃게에서 발생하는 성과를 거뒀다.





추석 준비를 위한 '갈비 유니버스' 행사에서는 마이홈플러스 멤버특가로 '미국산 초이스, 호주청정우 냉동 LA식 꽃갈비(1.4kg)'와 '미국산 초이스, 호주청정우 냉동 찜갈비(1.4kg)'는 1만원 할인해 각 5만4900원부터, 4만2900원부터 판매하고, '한돈 일품포크 갈비(100g)'와 '보먹돼 등갈비(100g)'는 40% 할인해 각각 1590원, 1650원에 살 수 있다.





