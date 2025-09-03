창원보건소 사파건강생활지원센터, '야간 달빛 체조교실' 큰 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 창원보건소 사파건강생활지원센터는 창원FC축구센터 앞 광장에서 '야간 달빛 체조교실'을 열어 지역 주민들의 큰 호응을 얻었다.

지난 2일부터 26일까지 매주 화요일, 목요일, 금요일 저녁 7시부터 8시까지 총 12회 운영되며, 전문 체조강사의 지도하에 스트레칭, 근력운동, 균형 걷기 등 생활 속에서 쉽게 실천할 수 있는 체조 프로그램으로 진행된다.

참여 대상은 성산구 지역 주민이며, 주민들의 규칙적인 운동 습관 형성과 건강생활 실천을 유도하여 만성질환을 예방·관리하는 데 목적을 두고 있다.

또한 주민 누구나 현장에서 자유롭게 참여할 수 있도록 운영함으로써 건강생활지원센터의 기능과 역할을 널리 알릴 수 있을 것으로 기대된다.

오재연 창원보건소장은 "앞으로도 주민들이 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 건강 프로그램을 확대 운영하여 시민들의 건강 생활을 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





이용에 관한 자세한 사항은 사파건강생활지원센터로 문의하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

