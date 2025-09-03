"인기 셰프 RMR 다 모았다"…컬리, '미식관' 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



'명예의 전당', '전국 맛집 라인업' 등 선봬

이연복, 김도윤, 김태성 셰프 제품 모아

컬리는 셰프의 레스토랑간편식(RMR) 상품을 선별한 '미식관'을 선보인다고 3일 밝혔다.

컬리는 미식관에서 '명예의 전당', '전국 맛집 라인업' 등을 선보인다. 이달 8일까지 열리는 명예의 전당에서는 컬리의 대표 RMR 셰프 군단을 한자리에서 만날 수 있다. '목란' 이연복 셰프와 '우동카덴' 정호영 셰프, '포노 부오노' 김태성 셰프, '마마리' 송하슬람 셰프, '티엔미미' 정지선 셰프, '윤서울' 김도윤 셰프까지 한식, 중식, 양식 등 전 메뉴에 걸쳐 다양한 셰프들이 참여했다.

'목란'과 '우동카덴'은 각각 2020년과 2021년 컬리에 입점한 이래 해당 카테고리에서 꾸준히 상위권을 차지하고 있다. 누적 판매량 700만개에 달하는 이연복 셰프의 '목란'은 컬리에서 가장 성공적인 RMR로 꼽힌다. 정호영 셰프의 '우동카덴'은 지난해 판매량 3만 개를 기록했으며, 대표 상품인 우동카덴의 '오리지널 우동'은 후기 수만 1만7000여 건에 달한다.

김도윤 셰프, 김태성 셰프 등 올해 새롭게 합류한 셰프의 RMR 브랜드도 빠르게 팬층을 확대하고 있다. 김도윤 셰프의 '윤서울'은 면류 3종에 더해 특제 양념 소스로 만든 불고기 상품을 추가로 론칭했다. '포노 부오노'는 대표 상품인 '히든 천재의 알리오 올리오' 성공에 힘입어 최근 베이커리까지 상품군을 확장했다.

인기 RMR을 모아 전국 맛집 라인업도 소개한다. 컬리는 이번 미식관을 위해 1000여개의 RMR 상품 중 165개를 엄선했다. 애플하우스, 톰볼라, 툭툭누들타이, 전주 베테랑 등을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있다.





정보우 컬리 HMR그룹 그룹장은 "컬리는 2017년부터 RMR 시장을 개척하며 레스토랑의 맛을 가장 유사하게 구현할 수 있는 노하우를 보유하고 있다"며 "이번 미식관을 통해 컬리 대표 셰프의 메뉴와 전국 맛집 상품을 새롭게 발견하고 집에서 편하게 즐겨 보시길 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

