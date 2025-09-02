삼성전자, 글로벌 랜드마크서 '스마트싱스로 완성한 AI 홈' 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IFA 개막 앞서 뉴욕·런던서 영상 캠페인

스마트싱스로 연결된 'AI 홈' 가치 담아

삼성전자는 베를린 국제가전박람회(IFA 2025)의 개막을 앞둔 2일 미국 뉴욕 타임스 스퀘어, 영국 런던 피카딜리 광장 등 글로벌 랜드마크에서 '인공지능(AI) 홈' 가치를 담은 영상 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

삼성전자가 미국 뉴욕 타임스 스퀘어에서 진행 중인 '스마트싱스로 완성한 AI 홈' 영상 캠페인. 사진=삼성전자

삼성전자의 AI 홈은 삼성의 AI 제품뿐 아니라 타사 기기까지 스마트싱스로 연결해 사용자를 이해하고 알아서 맞춰주는 개인화된 AI 경험을 제공한다.

이번에 공개된 영상은 '스마트싱스로 완성한 AI 홈'을 주제로, 사용자가 삼성전자의 AI 홈을 통해 일상의 여유를 찾고 더 의미 있는 일에 집중하는 모습을 부각했다.

삼성전자가 영국 런던 피카딜리 광장에서 진행 중인 '스마트싱스로 완성한 AI 홈' 영상 캠페인. 사진=삼성전자

AI 기반 스마트싱스의 '자동화 루틴' 기능이 에어컨 온도와 조명을 조절하고 스마트싱스 앱 터치 한 번으로 집 안의 가전들이 알아서 집안일을 해 가족들은 단란한 저녁 시간을 보내고 편안한 휴식과 숙면을 즐길 수 있다. 또한 '펫 케어' 서비스를 통해 가족들이 바빠도 반려견을 안심하고 돌볼 수 있다.

이원진 글로벌마케팅실장(사장)은 "이번 캠페인을 통해 삼성의 AI 리더십과 스마트싱스로 재정의된 AI 홈 경험을 고객 눈높이에서 전달하고자 했다"며 "향후 다양한 마케팅 활동을 통해 고객들이 삼성 AI 홈과 더 가까워질 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





영상은 유튜브 등 삼성전자 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서도 만나볼 수 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

