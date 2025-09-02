유한킴벌리, 부드러움 강화한 '크리넥스 수프림 소프트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알로에와 시어버터 로션 첨가

유한킴벌리가 알로에와 시어버터 로션으로 부드러움을 강화한 '크리넥스 수프림 소프트' 리뉴얼 신제품을 출시했다고 2일 밝혔다.

크리넥스 수프림 소프트 리뉴얼 제품 이미지. 유한킴벌리

크리넥스 수프림 소프트는 부드럽고 도톰한 3겹 더블 소프트 엠보싱에 신규 개발된 알로에와 시어버터 로션을 더해 촉촉함과 부드러움을 높인 제품이다. 유한킴벌리 화장지 최초로 독일 더마테스트의 피부 자극 테스트 엑설런트 등급을 획득했다. 약산성 저자극으로 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다.

또 탄소 배출량을 저감하기 위해 아쿠아프레시 공법이 적용됐다. 아쿠아프레시 공법은 합지용 풀 대신 마실 수 있는 순수한 물로 화장지 겹을 결합하는 방식이다.

유한킴벌리 김천공장은 산림관리협의회의 FSC® CoC 인증을 획득했다. 해당 인증은 목재를 제조·가공·유통하는 기업 혹은 사업장에 수여하는 산림 제품의 관리 연속성 인증이다. 크리넥스의 전 제품은 유한킴벌리 김천공장에서 제조된다.





유한킴벌리 담당자는 "수프림 소프트는 부드러움에 대한 소비자 기대를 더욱 충실히 구현했다"며 "다양한 기대를 적극적으로 실현하고 지속가능한 생산과 소비에도 기여할 수 있도록 혁신을 거듭할 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

