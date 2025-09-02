황기순·박상민, 남대문·월미도서 공연·모금하더니…4000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 설운도·박상철·진성 등 40여명 연예인 재능기부

2002년부터 이어온 모금 활동…누적 모금액 7억4000여만 원

왼쪽부터 가수 박상민, 사랑의열매 황인식 사무총장, 개그맨 황기순 씨가 성금 전달식 기념촬영을 진행하고 있다. 사랑의열매

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 개그맨 황기순과 가수 박상민이 제23회 '사랑더하기' 거리 모금을 통해 마련한 성금 4025만원을 기부했다고 2일 밝혔다.

전날 중구 사랑의열매 회관에서 진행된 성금 전달식에는 황기순·박상민씨를 비롯해 가수 한강 등 행사 참여 연예인, 자원봉사자, 사랑의열매 황인식 사무총장 등이 참여해 모금함을 개봉하고 성금을 전달했다. 전달된 성금은 해외 유아차 지원, 저소득층 생활비·의료비, 겨울철 연탄 나눔 등 도움이 필요한 이웃을 위해 사용될 예정이다.

가수 박상민 씨와 개그맨 황기순 씨가 직원들과 함께 ‘사랑더하기’ 거리 모금 성금을 집계하고 있다. 사랑의열매

제23회 '사랑더하기' 거리 모금은 8월 28일부터 31일까지 서울 남대문과 인천 월미도에서 진행됐다. 올해는 황기순·박상민씨와 함께 트로트계의 거장 설운도, '무조건' 등의 히트곡을 낸 박상철, '안동역에서' 등을 부른 진성, 사랑의열매 홍보대사로 활동 중인 개그맨 이용식 등 40여 명의 연예인들이 재능기부 공연에 나서 시민들의 큰 호응을 얻었다. 인천 월미도 공연에 참여한 가수 마이진의 팬클럽 '블루'가 1000만 원을 기부하며 현장의 나눔 열기를 더했다.

'사랑더하기'는 2002년 황기순 씨가 자전거 국토대장정을 통해 모은 성금으로 휠체어 52대를 기부한 것을 계기로 시작됐다. 이후 연예인과 시민이 함께하는 거리 모금 행사로 발전해 코로나19로 취소된 2021년을 제외하고 매년 이어지고 있다. 지금까지 누적 성금은 약 7억4000만 원에 달하며, 이를 통해 휠체어 2500여 대와 저소득 가정의 생계비·의료비, 겨울철 연탄 등이 지원됐다.

8월 28일 서울 남대문시장에서 열린 ‘사랑더하기’ 행사에서 가수 설운도가 무대 공연을 선보이고 있다. 사랑의열매

황기순 씨는 "'사랑더하기'가 23년째 이어질 수 있었던 건 매년 무더위 속에서도 함께해 준 선후배 가수들과 따뜻한 마음을 보태주신 시민들 덕분"이라며 "앞으로도 힘이 닿을 때까지 꾸준한 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

황인식 사랑의열매 사무총장은 "'사랑더하기는' 단순한 모금 행사를 넘어 나눔의 진심이 모이고 사랑이 퍼져가는 아름다운 전통으로 자리잡아가고 있다"며 "앞으로도 대한민국 나눔 문화 확산에 더 굵게 뿌리내릴 수 있도록 사랑의열매도 최선을 다하겠다"고 말했다.





황기순 씨는 2002년부터 '사랑더하기'를 이끌어왔으며, 박상민 씨도 2005년부터 합류해 매년 여름 무대를 함께해왔다. 두 사람은 '사랑더하기'를 계기로 사랑의열매와 인연을 맺었고, 이를 바탕으로 황기순 씨는 2010년, 박상민 씨는 2013년 각각 사랑의열매 홍보대사로 위촉돼 지금까지 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.





