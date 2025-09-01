박지원, 상복 입겠다는 국힘 향해 "상복 입고 尹·金 구치소 가라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

野"입법 독주 항의…민주주의 사망선고"

박지원 더불어민주당 의원. 아시아경제DB

여당 독주에 항의하기 위해 정기국회 개회식에서 상복을 입기로 결정한 국민의힘 의원들에 대해 더불어민주당 박지원 의원이 "상복을 입고 갈 곳은 윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 있는 구치소"라고 지적했다.

박지원 의원은 지난달 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "(국민의힘 의원들이) 국회 개회식에 한복을 입자는 국회의장님 제안에 상복을 입겠다고 한다"라며 이같이 전했다.

이어 "보도에 나온 것처럼 250만원 상당 열돈짜리 금거북이로 국가교육원장직을 김건희로부터 사들인 이배용 원장의 후배들답다"라며 "도둑질도 너무 빠르다고 벌써 전한길씨에게 공천 청탁하고, 권성동 의원은 식당엔 갔지만 밥은 안 먹었다고 하고, 중국 방문 국회 대표단도 김정은 위원장 참석을 이유로 불참, 이재명 대통령 회담 제안도 단독 회동으로 어깃장을 놓는다"라고 말했다.

송언석, 원내 알림 통해 "'검정 양복·검은 넥타이·근조 리본' 착용하고 국회 참석" 요청

국민의힘 송언석 원내대표는 31일 원내 알림을 통해 의원들에게 검정 양복, 검정 넥타이, 근조(謹弔) 리본 등의 복장 규정을 준수해 1일 오후 열릴 정기회 개회식 및 제1차 본회의에 참석해달라고 요청했다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 이러한 요청에는 "여당의 입법 독주·폭주에 항의하는 메시지를 담고 있다"며 "특히 3대 특검법 개정안에 대해 강하게 반대한다는 목소리가 담겨있다"고 설명했다.





원내 관계자는 연합뉴스와 통화에서 "더불어민주당이 일방적인 국회 운영으로 의회 민주주의에 사실상 사망 선고를 내리지 않았나"라며 "한복 차림 같은 '정치적 쇼'보다는 실질적인 여야 협치를 촉구하는 의미를 담은 것"이라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

