[클릭 e종목]"농심, 글로벌 저변 확대 지속"

하나증권이 1일 농심에 대해 올해 하반기 국내외 실적 개선이 기대되고 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 역시 매력적인 수준이라고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 54만원을 유지했다.

앞서 농심은 지난 7월 미주에서 10%대 초반의 판가 인상을 단행한 것으로 파악되면서 3분기 실적에 긍정적 영향이 기대되는 상황이다. 월마트 등 대형 유통 채널의 본격적인 '신라면 툼바' 입점도 기대 요소다.

심은주 하나증권 연구원은 "유럽 법인도 거래선 재정비 이후 매출 회복세가 기대되고 국내는 2분기 별도 손익이 전년 대비 135억원 개선된 308억원을 기록하는 등 수익성이 빠르게 회복 중"이라며 자체적인 비용효율화에 힘입어 올해 별도 영업마진이 전년 대비 1.4%포인트 개선될 것으로 추정했다.

글로벌 저변 확대도 지속 중이다. 지난 2분기 주요 라면 업체의 미주(북미+남미) 매출 성장률은 삼양식품이 전년 대비 35.2%(달러 기준 33% 추산), 농심 -4.6%(-7%), 도요수산 -4.7%(2%), 닛신푸드가 -20.5%(-13%) 변화한 것으로 추정된다.





심 연구원은 "농심의 단기 수익성 부침 현상은 아쉬우나, 점유율을 점진적 확대하고 있는 점은 긍정적"이라며 "농심은 3분기부터 미주 판가 인상 효과가 반영돼 하반기 수익성 및 탑라인 성장에 긍정적 영향을 미칠 것"으로 봤다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

