김정은 방중…"中 딜레마"vs"북·중·러 결속 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SCMP 전문가들 인터뷰

사상 첫 북중러 정상회담 가능성도 거론

김정은 북한 국무위원장이 6년여 만에 중국을 방문하는 것과 관련해 북·중·러 결속을 우려하는 목소리와 중국이 전략적 딜레마 상황임을 보여준다는 시각이 동시에 제기됐다.

연합뉴스

AD

29일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 다음 달 3일 베이징에서 열리는 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년'(전승절 80주년) 열병식에 북·중·러 정상이 나란히 참석하는 것과 관련해 전문가들의 엇갈린 견해를 전했다.

스인훙 중국 인민대 교수는 "북러 군사동맹과 북한의 우크라이나전쟁 파병 등이 중국을 자극했던 것이 분명하지만 이번 김 위원장 방문으로 중국이 이를 못 본 척하거나, 적어도 일시적으로 용서하기로 했음을 시사한다"고 평가했다.

이어 그는 "중국과 북러의 전략적 협력관계는 선호가 아니라 필요에 따른 것"이라면서 "중국이 수년간 미국을 전략적 위협으로 평가하다 보니 북러와의 협력관계가 지정학적 구조에 없어서는 안 될 축이 됐다"고 해석했다.

익명을 요구한 한 중국인 전문가는 "중국이 전략적 딜레마 상황이며 북러에 대한 중국의 영향력은 극도로 제한적일 것"이라며 "북러의 행동 다수는 중국의 이익에 반하지만, 중국은 이들과의 협력관계를 포기할 수 없다"고 밝혔다.

아르티옴 루킨 러시아 극동연방대 교수는 "김 위원장의 이번 방중은 그동안 일부 마찰이 있었던 북·중 관계가 정상화되는 신호"라며 "북한 입장에서는 북러 관계 강화에도 불구하고 '경제적 생명줄'인 중국을 고려해야 하는 상황"이라고 분석했다.

그는 김 위원장의 이번 방문은 북한이 다시 중국의 영향권 아래 들어가는 의미도 있다면서 이번 방중은 기본적으로 북·중 간 양자 문제라고 봤다.

반면 북한과 중국, 러시아의 결속으로 인해 미국의 셈법이 복잡해질 것이라는 의견도 나왔다. 추재우 경희대 교수는 인터뷰를 통해 "사상 첫 북·중·러 정상회담 가능성이 있다"며 "북중러 정상회담으로 가시적인 정책 변화가 없더라도 이후 미국의 셈법이 복잡해질 수 있다"고 설명했다. 이어 그는 "북·중·러가 향후 미국과의 현안에 대해 한 팀으로 움직일 가능성이 있다"고 덧붙였다.





AD

이성현 조지 H.W. 부시 미·중 관계재단의 선임연구원은 "이번 열병식은 신냉전의 공식적 시작으로 세계에 프레임이 될 것"이라고 평가했다. 그는 "중국이 점점 북러 군사협력을 '전략적 자산'으로 보고 있다"며 "지역 질서에 불안정성을 만들고 북한 문제와 관련한 국제적 비난의 화살을 중국이 아닌 러시아로 향하게 할 수 있다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>