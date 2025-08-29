상명대영덕군, 애니메이션테마파크 조성 협약…지역 문화·관광 새 전기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

천혜의 자연환경과 K-콘텐츠 결합, 가족 친화형 테마파크로 조성

사진 왼쪽부터 영덕군 김광열 군수, 상명대 홍성태 총장/상명대

AD

상명대학교와 경북 영덕군이 애니메이션 및 만화·웹툰 산업 육성과 지역 문화관광 활성화를 위한 협력에 나섰다.

양 기관은 지난 28일 업무협약(MOU)을 체결하고, 영덕군에 조성 중인 애니메이션테마파크를 중심으로 산학 협력과 콘텐츠 산업 연계를 강화하기로 했다.

상명대학교는 경상북도 영덕군청 회의실에서 애니메이션테마파크 조성 및 콘텐츠 산업 육성을 위한 업무협약을 맺었다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양기관은 ▲애니메이션테마파크 운영 활성화 ▲애니메이션 장비 활용 교육·연구 협력 ▲체험·교육 프로그램 공동 운영 및 콘텐츠 제작 ▲지역 문화·관광 활성화를 위한 공동 사업 개발 등 다각적 협력을 추진한다.

영덕군 병곡면에 조성 중인 애니메이션테마파크는 한국애니메이션제작자협회, 경북콘텐츠진흥원, 상명대학교와 협력해 문화·교육·체험·관광·산업이 융합된 복합 콘텐츠 파크로 개발된다.

테마파크에는 캐릭터 핸드프린팅 조각공원, 키즈만화카페, 한국 애니메이션 역사 전시관, 실감콘텐츠 체험존 등 가족 친화형 공간이 들어서며, 인근에는 '바다문학관'도 함께 조성된다.

상명대 디지털만화영상전공은 웹툰 공모전 운영, 한국콘텐츠진흥원 사업 수행 등 다수의 콘텐츠 전문 경험을 보유하고 있으며, 현장에서는 '지옥'의 최규석, '외모지상주의'의 박태준 등 졸업생들이 활발히 활동 중이다.

김광열 영덕군수는 "이번 협약은 영덕군의 잠재력을 실현할 중요한 계기"라며 "상명대와 함께 관광 활성화를 이끌어내겠다"고 말했다.





AD

홍성태 상명대 총장은 "콘텐츠 전문성을 바탕으로 지역사회 발전에 기여할 것"이라고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>