에스네이처, 2025 무신사 뷰티페스타 팝업스토어 참여

클린 뷰티 브랜드 에스네이처가 오는 29일부터 31일까지 성수에서 열리는 '2025 무신사 뷰티 페스타' 에 체험형 팝업스토어로 참여한다.

이번 팝업에서는 구독자 34만명을 보유한 뷰티 크리에이터 '관하살 (관리는 하고 살자)'과 지난 6월 '무신사 에디션'으로 공동 개발한 ▲아쿠아 시카 부스터 바디워시 ▲아쿠아 시카 부스터 바디미스트를 선보이고, 이번 달 새롭게 런칭한 ▲아쿠아 시카 부스터 바디로션까지 '아쿠아 시카 부스터 바디라인 3종'을 메인으로 한 팝업 부스를 통해 관람객들과 다양한 이벤트로 소통할 예정이다.

에스네이처 아쿠아 시카 부스터 바디라인은 에스네이처의 독자 성분인 '아쿠아 시카 부스터™'을 핵심으로, 피지·각질·체취·바디 트러블을 한 번에 케어 하면서 수분·쿨링·진정 효과를 선사하여 출시 직후부터 많은 사랑을 받고 있다. 신제품 아쿠아 시카 부스터 바디로션은 속건조 없는 롱래스팅 보습 효과로 매끈하고 트러블 없는, 촉촉보들한 피부 결을 완성한다.

행사 기간 동안 풍성한 현장 이벤트도 마련된다. 인스타그램 팔로우 이벤트 참여 시, 에스네이처의 스테디셀러 제품 키트 증정 ▲퀴즈 이벤트 참여 시, 아쿠아 시카 부스터 바디 지니어스 미니 키트 (바디워시+바디로션) 증정 ▲인스타스토리 이벤트 참여 시 추첨을 통해 아쿠아 시카 부스터 바디로션 300ml 본품이 증정된다. 또한 행사장에는 무신사 앱과 연동되는 QR코드 연동 시스템이 마련되어, 방문객이 QR코드를 스캔하면 무신사 앱 내 뷰티 페스타 페이지로 바로 연결되어 에스네이처 제품을 페스타 할인가로 구매할 수 있다.

더불어 행사기간 내에는 뷰티 크리에이터 '관하살'과의 특별 팬밋업도 개최된다. 팬밋업에서는 '관하살'이 에스네이처와의 공동 제품 개발 스토리를 소개하고, 팬들의 질문에 직접 대답하는 Q&A, 퀴즈 맞추기 이벤트, 스페셜 기프트 증정 등으로 진행될 예정이다. 또한 에스네이처는 아쿠아 시카 부스터 바디라인과 동일한 향으로 베쓰솔트를 제작하는 체험 클래스도 개최하고, 체험을 완료한 참가자에게는 특별 기프트가 제공될 예정이다.





에스네이처는 "이번 무신사 팝업을 통해 아쿠아 시카 부스터 바디로션 신제품을 포함한 바디라인 3종을 고객들이 다양한 체험을 통해 경험할 수 있게 되어 기쁘다"라며 "앞으로도 에스네이처는 제품과 연계된 다양한 기획으로 한층 더 고객들과 함께 할 수 있는 자리를 마련해보겠다"라고 전했다.





