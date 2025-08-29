이마트, 9월 '고래잇 페스타'…꽃게·사과·삼겹살 최저가 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 4일~7일 나흘 간 진행

꽃게·사과·한우·삼겹살 등 파격 할인

이마트가 다음 달 4일부터 7일까지 나흘간 '9월 고래잇 페스타'를 진행한다고 29일 밝혔다. 고래잇 페스타는 이마트의 대규모 할인 행사다. 올해에만 8회째 진행된다.

이번 행사의 컨셉은 '가을할인 대작전'이다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 가전제품까지 전방위적인 초저가 할인을 진행한다.

먼저 이마트는 신선식품 최저가 도전에 나선다. 가을 제철 신선식품 햇꽃게, 햇사과에 더해 한우, 삼겹살, 계란, 자연산 참다랑어회 등 필수 식재료, 단독 상품까지 파격적으로 할인 판매한다. 특히 샤인머스캣(1.5㎏)은 신세계포인트 적립 시 1만1940원, 파머스픽 하우스 감귤(1.4㎏·팩) 9900원에 만나볼 수 있다.

반값 할인도 진행된다. 만두, 두부, 시리얼, 치즈, 컵밥, 커피 등 인기 가공식품부터 세제, 칫솔·치약, 바디워시, 건전지, 하기스 기저귀 등 필수 생활용품까지 반값 수준에 판매한다.

신상품과 단독상품도 지원사격에 나선다. 이마트는 '등심 탕수육'(550g)을 행사카드 결제 시 6980원에, 안유성 셰프의 레시피를 반영한 단독상품 '안유성 광주옥 들기름 메밀면(262g)'을 행사카드 결제 시 3980원에 판매한다.

이외에도 삼성·LG전자 등 대형가전을 행사카드 전액 결제 시 금액별로 10~80만원 상당의 신세계상품권을 증정한다.





정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "이마트가 9월에도 압도적인 가격 경쟁력을 보여주는 '고래잇 페스타'를 진행해 가을 장바구니 물가 안정에 도움을 드릴 것"이라며 "앞으로도 이마트는 고객을 위한 '가격 투자'를 지속 진행하고 고객들의 만족을 극대화할 수 있는 강력한 혜택을 선보이겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

