'e편한세상 신정 스카이하임' 분양…생활·교육·교통 '3박자'[부동산AtoZ]

1호선 공업탑역 예정…교통망 개선 기대

600여 학원가·명문학교 인접 ‘교육 프리미엄’

계약금 500만원·이자 후불제 혜택 제공

울산 남구의 대표 정주권인 신정·옥동 생활권에 DL이앤씨가 'e편한세상 신정 스카이하임'을 분양 중이다. 생활·교육 인프라가 밀집한 핵심 입지로, 실수요자와 투자자 모두의 관심을 끌고 있다.

'e편한세상 신정 스카이하임'은 지하 6층~지상 35층, 2개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 158가구 규모로 조성된다. 실수요자가 선호하는 4베이 판상형 구조와 팬트리·드레스룸 등 수납 특화 설계, 남향 위주 배치가 적용돼 쾌적성과 실용성을 동시에 갖췄다. DL이앤씨의 주거 철학인 'C2 하우스'가 반영돼 동선 효율과 공간 활용성이 강화됐고, 층간소음과 단열 등 주거 품질도 업그레이드됐다.

신정·옥동은 울산 남구 내에서도 전통적인 주거 선호지로 꼽힌다. 단지 반경 1km 내 대형마트, 신정시장, 병원, 금융기관, 문화·행정시설이 고르게 분포돼 있고, 도보권 학원가와 상업시설 접근성도 뛰어나다. 인근에 신정초·옥동초·남산초·울산서여중·학성고·울산여고 등이 위치해 차량 없이도 통학이 가능하다. 또한 옥동·신정동 학원가는 약 600여 개 학원이 몰려 있는 울산 최대 규모로, 교육 수요자들의 선호도가 높다.

교통 인프라 확충도 호재다. 단지 인근에 도시철도 1호선 공업탑역(예정)이 들어설 예정이다. 지난해 12월 개통한 태화강역에는 KTX-이음과 ITX-마음이 정차해 수도권과 경남권 접근성이 크게 개선됐다. 문수로, 삼산로, 북부순환도로 등 주요 도로망과 인접해 차량 이동도 편리하고, 문수로 우회도로 국가계획까지 추진돼 출퇴근 편의성은 더욱 높아질 전망이다.

단지 내 커뮤니티 시설은 작은도서관, 실내골프연습장, 피트니스센터, GX룸, 독서실, 라운지카페, 어린이집 등으로 다채롭게 구성된다. 중소형 단지임에도 용도별 맞춤형 커뮤니티를 도입해 운동·학습·돌봄 등 다양한 생활 수요를 충족할 수 있도록 설계됐다. 계약금 500만원 정액제, 중도금 이자 후불제 등 금융 조건도 마련돼 초기 자금 부담을 줄일 수 있다. 입주는 2026년 10월 예정이다.





분양 관계자는 "입지, 교통, 교육, 상품성, 규제 이전 분양 메리트까지 고루 갖춘 단지"라며 "울산 남구 중심 정주권에서 안정적인 신축 브랜드 아파트를 찾는 수요자들의 문의가 이어지고 있다"고 했다. 주택전시관은 울산시 남구 신정동 일원에 위치한다. 평일·주말 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

