롯데호텔앤리조트, 간편식 '롯데호텔 김치찌개' 출시

호텔 셰프 엄선 식재료 사용…프리미엄 가치↑

롯데호텔 김치찌개. 롯데호텔앤리조트 제공

롯데호텔앤리조트는 롯데호텔 김치를 활용한 프리미엄 간편식 '롯데호텔 김치찌개'를 출시한다고 28일 밝혔다.

롯데호텔 김치찌개는 호텔 셰프들이 엄선한 식재료를 사용해 프리미엄의 가치를 높였다. 영양산 고춧가루와 국내 천연 식재료인 육젓, 황석어젓, 생새우 등으로 숙성한 김치로 국물 맛을 내고 국내산 돼지고기 목살을 사용해 부드러운 식감과 풍미를 더했다.

제품 개발 과정에는 김송기 조리명장을 비롯한 롯데호텔 셰프들이 참여했다. 약 3년간 테이스팅과 피드백 과정을 거쳐 최적의 맛을 구현했다고 회사 측은 설명했다.





제품은 자사 온라인 몰 '롯데호텔 이숍(e-SHOP)'에서 구매할 수 있고, 향후 주요 오프라인 매장 등으로 판매 채널을 확대할 예정이다. 롯데호텔앤리조트 관계자는 "한국인 밥상의 대표 메뉴 김치찌개를 롯데호텔앤리조트만의 레시피로 재현해, 일반 가정에서도 쉽고 간편하게 즐길 수 있도록 했다"라며 "앞으로도 고객의 다양한 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 김치 제품 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

