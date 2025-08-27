"멜라니아가 표지 모델?…회사 떠날 것" 美 패션지 편집국 '발칵'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"독재자 미화 안 돼"… 직원들 집단 퇴사 경고

과거 미셸·질 바이든은 수차례 표지 등장

미국 유명 패션·문화 매거진인 배니티 페어가 도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 트럼프 여사를 표지모델로 올리는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이 같은 움직임에 내부 직원들 사이에서 강한 반대의 목소리가 나오고 있다.

미국 대중문화잡지 배니티 페어가 도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 여사를 표지모델로 검토하고 있다는 소식에 직원들이 반발하고 있다는 보도가 나왔다. 로이터연합뉴스

미국 폭스뉴스와 영국 데일리메일 등은 26일(현지시간), 배니티 페어의 신임 글로벌 편집장 마크 귀두치가 멜라니아 여사의 커버 기획을 검토 중이라고 보도했다.

귀두치는 지난 6월 해당 직에 부임한 인물로, 취임 이후 보수 성향 인물과의 거리 좁히기에 나선 것이 아니냐는 해석도 제기되고 있다.

그간 보그(Vogue)와 배니티 페어(Vanity Fair) 등 콘데나스트 산하의 패션 매거진들은 미국 퍼스트레이디들을 표지에 소개해왔다. 버락 오바마 전 대통령의 아내인 미셸 오바마 여사는 재임 중 세 차례 보그 커버를 장식했고, 질 바이든 여사 역시 두 차례 표지에 등장했다.

하지만 멜라니아 여사는 트럼프 대통령의 1기 재임 기간 동안에도 이들 매체 표지에 단 한 번도 오르지 못했다. 전직 모델 출신임에도 불구하고 미국판 보그나 배니티 페어 표지에 실린 적은 없으며, 2005년 결혼 직후 한 차례 보그에 등장한 것이 유일하다. 배니티 페어의 멕시코판에 2017년 표지모델로 등장한 사례가 있긴 하다.

이번 귀두치 편집장의 검토 소식에 대해 배니티 페어 내부에서는 즉각적인 반발이 터져 나왔다. 복수의 익명 직원은 "이 결정이 실제로 추진될 경우, 편집부의 대규모 퇴사가 불가피할 것"이라며 반대 의사를 분명히 했다.

한 직원은 "우리는 독재자의 아내를 미화하는 데 협조하지 않을 것이다. 지금은 옳은 일에 맞설 때"라고 밝혔고, 또 다른 편집자는 "멜라니아가 커버를 장식하면 절반은 회사를 떠날 것"이라며 "경력을 걸겠다"고까지 말했다.

반면 일부 직원들은 실제로 퇴사까지 이어질 가능성은 낮다고 보면서도, 귀두치의 결정이 향후 편집부 내 혼란을 불러올 것이라고 전망했다.

익명의 또 다른 직원은 "최종 판단은 편집장에게 달려 있다. 성공하든 실패하든 책임은 전적으로 그의 몫"이라고 판단했다.





멜라니아 여사 측은 폭스뉴스의 입장 표명 요청에 별다른 입장을 밝히지 않았다. 그는 2022년 폭스뉴스 인터뷰에서 보그 표지에서 배제된 이유를 묻는 질문에 "그들은 편견과 선입견이 있다"고 말한 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

