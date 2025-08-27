대한항공·아시아나항공, 폐유니폼으로 보조배터리 파우치 제작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판매금 전액 포함 3000만원 기부

대한항공이 아시아나항공과 함께 업사이클링 보조배터리 파우치를 제작하고 판매 수익금 전액을 포함한 3000만원을 기부했다고 27일 밝혔다.

양사는 객실승무원 폐유니폼과 소방관 폐방화복을 활용해 보조배터리 파우치 총 1000개를 제작하고 임직원을 대상으로 사내 업사이클링 기부 캠페인을 열었다. 파우치는 열흘 만에 완판됐다. 파우치 판매 수익금 1500만원에 더불어 수익금과 같은 금액을 대한항공에서 추가로 출연해 총 3000만원을 기부금으로 마련했다.

보조배터리 파우치는 폐방화복을 파우치 내피로 활용해 방염 효과가 뛰어난 것이 특징이다. 소방관 방화복 소재로 제작한 보조배터리 파우치는 지난 3월 소방재난본부가 주관한 열폭주 테스트에서 화염이 밖으로 새어 나오지 않는 등 안전성이 확인된 바 있다.

기부금은 사단법인 소방가족희망나눔에 전달됐다. 이는 순직 등으로 소방관 가족을 잃은 유가족과 자녀들의 심리적·경제적 안정을 다방면으로 지원하는 소방청 소속 유가족 지원 재단이다. 전날 오전 서울 강서구 대한항공 본사에서 열린 기부금 전달식은 지상휘 대한항공 사회봉사단 운영위원장, 정성원 아시아나항공 HR 담당 수석부장, 박현숙 소방가족희망나눔 가족대표 등 주요 관계자들이 참석했다.





대한항공 관계자는 "이번 기부는 최근 잇따르는 보조배터리 기내 소지 문제를 환기하는 동시에 양사 임직원들이 직접 참여해 기부금을 마련했다는 데 의의가 크다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

