동의과학대, 말레이시아 연수 프로그램 참여

재학생 14명 참가…현지 기업·문화 체험 글로벌 직무 역량 강화

동의과학대학교(총장 김영도) 재학생 14명이 지난 7월 12일부터 8월 9일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 '2025년 파란사다리(1유형)' 해외연수 프로그램에 참여했다고 25일 전했다.

이번 프로그램은 교육부와 한국장학재단이 주관하는 국가 지원 사업으로 사회·경제적 배경으로 해외 경험이 어려운 학생들에게 글로벌 진로탐색 기회를 제공하기 위해 진행됐다.

연수단은 출국 전 오리엔테이션과 진로 멘토링, 안전 교육을 이수한 뒤, 현지 Berjaya University College에서 ESL 집중 영어 연수에 참여하고 현지 기업·기관을 방문해 글로벌 직무 역량을 강화했다. 또 바투동굴, 로얄 셀랑고르, 페트로나스 트윈 타워, 메르데카 광장, 파사르 세니 등 말레이시아 주요 문화유산과 도시 명소를 탐방하며 다양한 체험 활동을 진행했다.

참가 학생들은 전통 산업과 현대 도시의 공존, 종교적 다양성, 글로벌 산업 발전 흐름 등을 직접 보고 배우며 실무 역량과 문화 이해 능력을 향상시켰다.

기계공학과 김태우 학생은 "수업에서 배운 글로벌 문화를 실제 현장과 연결하며 타문화를 존중하고 이해하는 태도를 배울 수 있는 값진 시간이었다"고 소감을 말했다.

동의과학대 국제협력처 김태경 처장은 "이번 연수는 학생들이 세계를 경험하며 직업적 정체성과 미래를 설계할 소중한 기회였다"며 "이론 중심이 아닌 체험 기반 글로벌 프로그램을 확대해 학생들의 국제 역량을 강화하겠다"고 말했다.





동의과학대학교는 이번 연수를 비롯해 글로벌 현장학습, 청해진 대학 등 다양한 국제화 프로그램을 운영하며 지역 기반 전문대학으로서 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

동의과학대가 말레이시아 연수 프로그램에 참여하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

