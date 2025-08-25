익산시, '대물림 맛집' 13곳 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노형남정통추어탕본가·대야식당 등

전북 익산시가 전통의 맛과 정성을 지켜온 '대물림 맛집' 13개소를 최종 선정했다.

25일 시에 따르면 이번 선정은 지난 6월 공모를 시작으로 ▲서류 심사 ▲현장 심사(맛·위생·서비스·대물림 여부) ▲익산시 음식 문화개선 추진위원회의 심의를 거쳐 엄격히 진행됐다.

익산시가 전통의 맛과 정성을 지켜온 '대물림 맛집' 13개소를 최종 선정했다. 익산시 제공

AD

재지정 심사를 통과한 기존 대물림 맛집을 비롯해 '솜리뼈다귀탕 본점'이 새롭게 이름을 올렸다.

13개 업소는 ▲노형남정통추어탕본가(추어탕) ▲대야식당(소머리국밥) ▲동서네낙지(소곱창낙지볶음) ▲무진장갈비촌(갈비탕) ▲반야돌솥밥(반야돌솥밥) ▲백인숙꽃게장(꽃게장) ▲부송국수(국수) ▲전주소바(소바) ▲진미식당(육회비빔밥) ▲한일식당(황등한우육회비빔밥) ▲함라산황토가든(오리주물럭) ▲함지박레스토랑(이탈리안돈가스) ▲솜리뼈다귀탕 본점(뼈다귀탕)이다.

특히 올해 신규 선정된 솜리뼈다귀탕 본점은 2대째 가업을 이어온 업소로, 모범음식점에도 2024~2025년 연속 지정되며 신뢰를 더했다.

선정된 업소에는 대물림 맛집 인증 표지판이 부착되고, 누리집 및 홍보책자 홍보, 상수도 요금 감면(30%), 위생용품 지원, 모범음식점 선정 시 가산점 부여 등 다양한 혜택이 제공된다.

시는 내달 26~27일 함열읍 제4일반산업단지에서 열리는 'NS푸드페스타 2025 in 익산' 현장에서 시식회를 마련, 전국 각지 방문객들에게 익산의 깊은 맛과 정성을 선보일 예정이다.





AD

시 관계자는 "대물림 맛집은 단순히 맛을 넘어 익산 미식 문화의 품격을 알리고, 지역 미식관광을 선도하는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"며 "선정된 업소에 대한 지속적인 품질 관리와 소통으로 대물림 맛집의 가치를 높여가겠다"고 전했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>