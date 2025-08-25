국제농업박람회서 전남 커피 산업 가능성 두드린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남농기원, 미래 신소득산업 육성 속도

특별전시·체험행사·학술발표 등 추진도

전라남도농업기술원은 10월 개막되는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전남 커피 산업화 가능성을 점검한다. 전남도 제공

전라남도농업기술원은 오는 10월 23~29일 열리는 '2025 국제농업박람회' 농업예술관에서 '전남 케이커피(K-Coffee), 세계로' 주제 특별 전시와 체험행사, 국가선발대회, 학술발표 등을 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 행사는 전남 케이커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고, 전남 케이커피 산업을 미래 신 소득산업으로 육성하기 위해 마련됐다.

특히 커피나무의 생육단계와 다양한 품종, 발효 커피, 다이어트 젤리 등을 전시해 전남 케이커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획이다.

체험행사장에선 ▲커피나무 생육단계와 품종 전시 ▲묘목 심기 체험 ▲국내산 커피 시음 ▲커피박 공예와 로스팅 체험 등 관람객이 직접 참여하는 다채로운 프로그램이 운영된다.

국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회'와 함께, 커피 재배자와 전문가 간 정보 교류를 위한 '국제커피심포지엄'도 열릴 예정이다.





최정 전남농업기술원 차산업연구소장은 "전남 케이커피는 재배기술 고도화와 기후변화 대응을 바탕으로 발효 커피 등 세계 수준의 품질에 도전하고 있다"며 "이번 국제농업박람회를 통해 전남 케이커피의 기술적·산업적 성과를 널리 알리고, 국내외 교류와 협력을 적극 확대하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

