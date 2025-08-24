경복궁 정문에 '트럼프 대통령'…낙서 지우는데 850만원 들었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문가 5~6명 투입해 7시간 동안 작업

경복궁관리소 잠정 추산…법률 자문 진행 중

최근 경복궁 정문 광화문 석축에 매직펜으로 적힌 낙서를 지우는 데 약 850만원이 소요된 것으로 확인됐다. 국가유산청은 법적 대응을 검토하며 낙서 행위자에게 복구 비용을 청구할 수 있다는 입장을 밝혔다.

연합뉴스는 국가유산청의 발표를 인용, 경복궁관리소가 이달 11일 광화문 무사석(武沙石·홍예석 옆에 층층이 쌓아 올린 네모난 돌)에 쓰인 낙서를 제거하기 위해 보존과학 전문가 5~6명을 투입했다고 24일 보도했다.

낙서에는 '국민과 세계인에 드리는 글', '트럼프 대통령' 등의 문구가 적혀 있었으며, 가로 약 1.7m, 세로 0.3m에 걸쳐 있었다.

투입된 전문가들은 이른 오전부터 약 7시간 동안 현장에서 작업을 진행했다. 작업에는 미세한 돌가루 입자를 분사해 석재 표면 오염을 제거하는 블라스팅 처리 기법이 활용됐다.

국립고궁박물관 유물과학과 관계자들이 지난 11일 서울 경복궁 광화문 석축에 남은 낙서를 제거하고 있다. 연합뉴스

레이저 장비와 전문기기를 대여하고 각종 물품을 사용한 결과 최소 850만원이 든 것으로 전해졌다. 경복궁관리소 관계자는 낙서 제거 작업에 든 비용을 잠정적으로 추산한 것이라며 "향후 어떻게 대응할지 법률 자문을 진행하고 있다"고 전했다.

국가유산청은 낙서가 문화재의 가치를 훼손하는 중대한 범죄라고 규정하고, 현재 법률 조언을 받아 향후 대응 방안을 검토 중이다. 현행 '문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률'에 따르면 낙서 행위자에게는 원상 복구 명령이 내려질 수 있고, 복구에 든 비용 또한 청구할 수 있다.

낙서를 한 김모씨(79)는 사건 당일 경찰에 체포됐다. 경찰 조사에 따르면 김 씨는 현장에서 상식적이지 않은 진술을 반복했으며, 체포 직후 응급입원 조처가 내려졌다. 응급입원은 정신질환이 의심되거나 자·타해 위험이 큰 사람을 의사와 경찰 동의하에 의료기관에 입원시키는 제도다.





경찰은 "고령인 김씨의 심리적 불안정성과 재범 가능성을 고려해 긴급 조치가 불가피했다"고 설명했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

