백화점 3사, 추석 선물세트 사전 예약 판매 돌입

주요 품목 할인율

한우 5~10%·굴비 29%·청과 10% 등

최대 50% 할인 판매

백화점 3사가 추석 선물 세트 예약 판매에 돌입했다.

롯데백화점 잠실점 지하1층 식품관에서 모델이 선물 세트를 홍보하고 있는 모습. 롯데백화점 제공

롯데백화점은 오는 29일부터 다음 달 14일까지 17일간 백화점 전 점에서 추석 선물 예약 판매에 나선다. 이번 사전 예약 판매는 총 170여개 품목을 정상가 대비 최대 50% 할인 판매한다. 상품군별로 축산, 과일, 수산 등 신선식품 60여종과 건강식품 40여종, 주류 15여종, 가공식품 60여종 등이 준비됐다. 한우, 수산, 청과 등 수요가 높은 품목은 물량을 10~20%가량 확대했다.

축산 선물은 기본 중량을 2㎏에서 1.6㎏으로 낮춘 한우 세트를 선보인다. 대표 품목으로는 '한우&트러플 오마카세 GIFT(0.9㎏·22만4000원)', 1+등급의 구이용 인기 부위를 담은 '로얄 한우 로스 GIFT(1.6㎏·36만8000원)', 1+등급의 4가지 고급 부위로 구성된 '특선한우 스테이크 GIFT(38만4000원)' 등이다.

이외에도 수산 선물 세트는 10~20만원대의 실속 선물 중심으로 구성했다. '영광 법성포 굴비 GIFT 월(月)(20만원)', '완도 활전복 행복 GIFT(12만원)' 등이 대표적이다. 청과 선물 세트는 '레피세리 사과·배 GIFT(12만4000원)', 샤인머스켓이 포함된 '레피세리 사과·배·샤인 GIFT(14만원)' 등이다. 다홍사과와 로얄바인이 함께 포함된 '오늘 샤인·사과·배 GIFT(14만4000원)'도 최초로 선보인다.

신세계백화점 추석 선물 예약판매 사진. 신세계백화점 제공

신세계백화점도 오는 26일부터 다음 달 14일까지 추석 선물 세트 예약 판매에 나선다. 신세계백화점은 지난해 추석 대비 10%가량 늘어난 5만여 세트를 예약판매 물량으로 준비했다. 예약판매 품목은 사과·배·곶감 등 농산 57품목, 한우 등 축산 36품목, 갈치·전복 등 수산 32품목, 건강·차 28품목, 와인 30품목 등 총 300여 가지다. 사전 예약 판매의 주요 품목 할인율로는 명절 최고 인기 상품으로 꼽히는 한우가 5~10%, 굴비 29%, 청과 10%, 와인 60%, 건강식품 55%이다.

사전 예약 상품으로는 1+ 이상의 한우갈비로 만든 윤해운대갈비 세트(27만원), 한국형 수사집 김수사에서 만든 알배기 간장게장(13만5000원)이 준비됐다. 청과의 경우 '셀렉트팜'(지정산지) 운영 규모를 지난해 추석 대비 20% 늘렸고 직거래를 통해서 가격 부담을 줄였다. 대표적으로 인기 있는 과일을 엄선한 셀렉트팜 사과·배 세트(13만 원~14만 원), 셀렉트팜 문경 사과(11만7000원) 등이 있다. 축산 대표 상품으로는 신세계 암소 한우 구이 특선(20만4600원), 신세계 암소 한우 스테이크(40만9200원), 신세계 암소 한우 수복(16만7400원) 등이 있다.

현대백화점은 오는 27일부터 다음 달 15일까지 20일 간 예약 판매를 진행한다. 현대백화점 제공

현대백화점은 오는 27일부터 다음 달 15일까지 20일간 예약 판매를 진행한다. 이번 행사는 압구정본점 등 전국 전 점포에서 동시 진행된다. 공식 온라인몰 '더현대닷컴', 현대홈쇼핑 공식 온라인몰 '현대H몰' 등 온라인몰도 순차적으로 진행될 예정이다.

현대백화점은 최장 10일간의 긴 연휴를 고려해 사전 예약 판매 물량을 지난해 추석 예약 판매 기간보다 20% 가량 늘렸다. 예약 판매 기간 한우·굴비·청과·건강식품·주류 등 인기 선물 세트 약 220여 종을 선보이며 최대 30% 할인 판매한다.

대표적으로 '현대특선 한우 죽 세트'(36만원)를 34만원에, '현대명품 사과 배 세트'(25만원)를 23만원에, '현대 영광 참굴비 죽'(33만원)을 27만원에, '명인명촌 미본 선 세트'(22만5000원)를 20만 2500원에 판매한다.





예약 판매 기간 온라인몰과 모바일앱을 통해 선물 상품을 구매하는 고객들에게는 혜택이 제공된다. 먼저 더현대닷컴은 5만원 이상 선물 세트를 구매하는 고객에게 최대 10% 할인받을 수 있는 쿠폰을 증정한다. 현대백화점카드로 구매 시 상시 5% 추가 할인 혜택을 제공한다. 현대H몰에서는 다음 달 8일부터 1만원 이상 주문 시 적용받을 수 있는 10% 할인 쿠폰을 증정할 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

