낙동강 조류경보 '경계' 격상…부산시 "수돗물은 안전"

21일 물금·매리, 남조류 세포 수 증가



상수도사업본부, 조류 차단시설 가동



정수 공정서 "조류독소 100% 제거"

낙동강 물금·매리지점에 '경계' 단계로 격상된 조류경보가 내려졌다.

부산시 상수도사업본부는 지난 21일 낙동강 물금매리 지점의 조류경보제가 '관심'에서 '경계' 단계로 상향 발령됐다고 밝혔다. 발령은 낙동강유역환경청에서 내렸다.

물금매리 지점의 유해 남조류 세포 수는 지난 4일 밀리리터(㎖)당 2만4439개, 18일 1만1802개로 집계됐다. 이는 경계 단계 기준인 1만 개를 연속 두 차례 초과한 수치다.

매리취수장의 조류 차단막.

해당 지점에는 지난 5월 29일 '관심' 단계가 발령됐으나 6~7월 강우로 잠시 소강상태를 보였다. 하지만 8월 들어 수온 상승과 강수량 부족 등 조류 증식에 유리한 환경이 이어지면서 세포 수가 다시 늘어나 경계 단계로 격상됐다. 시는 당분간 기온이 평년보다 높을 것으로 예보돼 조류 개체 수가 계속 증가할 것으로 내다봤다.

경계 발령에 따라 상수도사업본부는 조류 차단막과 살수시설을 가동하고 염소·오존 처리 강화, 고효율 응집제 사용, 여과지 역세척 주기 단축 등 정수처리 공정을 강화했다. 또 취수구 인근에 녹조 제거선 2대를 운영해 조류 유입을 최소화하고 있다.

양산시와 함께 진행 중인 지방광역상수도 건설사업도 속도를 내고 있다. 수심별 선택 취수가 가능한 취수탑이 완공되면 조류 영향을 덜 받는 안전한 상수원 확보가 가능할 전망이다.

또 본부는 수돗물 안전성 우려를 차단하기 위해 원수와 정수의 조류 독소 및 냄새 물질 분석 주기를 주 2회에서 매일로 단축했다. 특히 마이크로시스틴 6종 외에도 아나톡신, 노둘라린, 실린드로스퍼몹신, 베타메틸아미노알라닌 등 4종을 추가 분석해 수질 감시를 강화하고 있다.

취수탑 설치개념도

본부는 "조류 독소는 정수처리를 거치면 100% 제거돼 수돗물에서 검출된 사례는 단 한 차례도 없었다"고 부산지역 수돗물의 안전을 강조했다.

환경부는 최근 조류경보제를 전면 개편해 채수 지점을 매리취수장 상류 3㎞에서 50m 앞으로 변경하고 분석 기간도 기존 3.5일에서 1일 이내로 단축하기로 했다. 이에 따라 발령 체계가 '당일 발령'으로 전환돼 대응 속도가 빨라질 것으로 기대된다.





김병기 상수도사업본부장은 "상수원에서 조류 독소가 일부 검출되더라도 정수처리 과정에서 완전히 제거된다"며 "시민이 안심하고 수돗물을 이용할 수 있도록 고도정수처리 시설과 기술력을 기반으로 안정적인 공급에 힘을 쏟아붓겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

