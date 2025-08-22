"병원에 돌아갈 생각없다던 박단, 하반기 세브란스 모집공고 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박단, 尹 정부 의대 정책 반발해 목소리 내와

6월 의정갈등 장기화 책임지고 비대위 사퇴

전공의 복귀 움직임…하반기 세브란스 지원

윤석열 정부의 의대 정원 증원에 반발한 사직 전공의들의 강경 투쟁을 주도했던 박단 전 대한전공의협의회 비상대책위원장이 하반기 세브란스병원 전공의 모집공고에 지원한 것으로 전해졌다. 21일 문화일보에 따르면 세브란스병원 측은 "박 전 비대위원장이 세브란스 응급의학과에 지원했다"고 밝혔다. 세브란스병원은 하반기 전공의 모집 지원서를 이날까지 받았다.

박단 전 대한전공의협의회 비대위원장. 사진=조용준 기자 jun21@

박 전 위원장은 지난해 2월 정부의 의료 정책에 반발해 세브란스병원 응급의학과 2년 차 레지던트 직 사직서를 제출했다. 그는 지난 2023년 대전협 회장으로 선출된 뒤 지난해 대전협이 비대위 체제로 전환하면서 올해 6월까지 비대위원장을 맡았다. 또 지난 1월 출범한 대한의사협회 회장 집행부에도 합류해 부회장직을 겸임하며 의정 갈등 속에서 강경한 목소리를 냈다.

그러다 의정 갈등 장기화 속에 박 전 위원장의 책임론이 커지고 대형병원 전공의 대표들이 복귀 의사를 밝히는 등 내부 파열음도 커졌다. 당시 서울대병원 전공의 대표 등은 공개적으로 박 전 위원장을 비판했다. 이들은 입장문에서 "대화 주체들로 하여금 전공의들과 의사소통을 어렵게 해왔다"며 "중립성을 잃은 글들로 의료계 내부 분열을 심화시켰다"고 지적하기도 했다.

이에 박 전 위원장은 지난 6월 전국 수련병원 대표들로 구성된 대의원회에 보낸 공지문을 통해 "모든 직을 내려놓고자 한다. 지난 1년 반, 부족하나마 최선을 다했으나 실망만 안겨드렸다"며 "모쪼록 사태가 조속히 해결되길 진심으로 기원한다"고 밝혔다.

다만 박 전 위원장은 지난해 사직서를 제출한 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저는 (병원에) 돌아갈 생각이 없다"고 밝힌 바 있다. 그는 윤 전 대통령과 120분 면담 후 "대한민국 의료의 미래는 없다"고 말하고, 정부를 겨냥해 "현장 따위는 무시한 엉망진창인 정책 덕분에 소아응급의학과 세부 전문의의 꿈, 미련 없이 접을 수 있게 됐다"고 강하게 비판하기도 했다.





연합뉴스에 따르면 21일 서울대병원 등 '빅5'의 하반기 전공의 모집에서 정원의 70∼80%가량이 지원서를 낸 것으로 파악됐다. 다만 소아청소년과, 응급의학과, 산부인과 등 필수의료 분야는 지원율이 낮은 것으로 파악됐다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

