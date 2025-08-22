세계 규모 '해커톤' 대회 팡파르… 부산시, DIVE 2025 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이터 분석, 앱 서비스 개발 활동



부산시장상 등 총 1000만원 상금

글로벌 데이터 해커톤 대회인 '다이브 2025'가 오는 23일부터 24일까지 벡스코에서 펼쳐진다.

'다이브(DIVE, Data Insights and Visualization Event)'는 부산시가 자체 브랜드화한 세계적 데이터 해커톤 대회로 지난해 첫 회를 성공적으로 치른 데 이어 올해는 규모와 수준을 대폭 확대했다.

해커톤은 해킹(hacking)과 마라톤(marathon)의 합성어로 분석가와 개발자, 디자이너 등이 팀을 이뤄 제한 시간 안에 앱 서비스나 비즈니스 모델을 개발하는 대회를 의미한다.

이번 대회는 발제사별 주제와 심사 기준 발표를 시작으로 팀별 데이터 분석과 앱 서비스 개발, 발제사별 멘토링 및 심사, 우수팀 무대 발표와 종합 시상으로 이어진다. 발제사별 심사 1위 팀이 본선에 진출해 종합우승, 최우수상, 우수상 등을 가리며 수상팀에는 부산광역시장상과 상금이 수여된다.

이와 별도로 발제사별 1~3위 팀에는 상장과 상금 또는 상품이 주어진다. 총상금 규모는 1000만원이다. 참가자들은 대회에 앞서 2주간 데이터를 탐구하는 사전 활동을 진행해 문제 해결의 깊이를 더한다.

올해 본선에는 국내외 500여명이 지원해 예비 심사를 거친 89팀 333명이 진출했다. 이 가운데 외국인 참가자는 14개국 40명으로 동서대학교 초청으로 함께한 10명을 비롯해 인도네시아, 우즈베키스탄, 미얀마, 몽골 등 다양한 국가의 인재들이 포함됐다. 전체 신청자 중 약 300명이 부산 외 지역 거주자로 대회의 위상이 오르고 있다.

부산시는 올해 처음으로 '기술 협력사' 분야를 신설해 세계적 기술 기업과의 협업을 강화했다. 발제사로는 카카오모빌리티, BNK금융그룹, 올데이터 등 기업 3곳과 주택도시보증공사, 부산항만공사, 한국해양과학기술원, 부산공사공단협의체, 해양수산 공공데이터·AI 활성화 실무 협의체, 동남지방통계청 등 공공기관 6곳이 참여한다.

아마존웹서비스(AWS), 딜로이트, 세일즈포스 등 글로벌 기업 3곳은 기술 협력사로 나서 클라우드 기반 인프라와 분석 노하우, 프로젝트 추진 교육 등을 지원한다. 동서대학교, 부산대학교 등 10곳의 후원사는 참가자들에게 1대1 취업 상담 기회를 제공한다.





정나영 부산시 미래기술전략국장은 "다이브 2025를 통해 국내외 청년 인재들이 부산에 모여 데이터 기반 혁신 생태계를 확산하고 이를 바탕으로 부산이 글로벌 데이터 허브 도시로 자리잡도록 지원하겠다"고 힘줬다.

다이브 2024 모습.

