임성재, 2언더파 출발…헨리 '9언더파 선두'

PO 최종전 투어 챔피언십 1R 공동 17위

셰플러 2타 차 2위, 매킨타이어 공동 3위

매킬로이 공동 8위, 로즈 공동 21위 자리

임성재가 2언더파 68타로 출발했다.

21일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프클럽(파70·7440야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프(PO) 최종전인 투어 챔피언십(총상금 4000만달러) 1라운드에서 버디 5개와 보기 3개를 엮어 2타를 줄였다. 공동 17위다. 러셀 헨리(미국)가 9언더파 61타를 몰아쳐 리더보드 상단을 접수했다.

임성재는 1, 5번 홀 보기로 불안하게 시작했다. 6번 홀(파5) 첫 버디로 분위기를 바꾼 뒤 9, 12번 홀에서 버디를 낚았다. 14번 홀(파4) 두 번째 보기 이후 16, 18번 홀 '징검다리 버디'로 1라운드를 마쳤다. 선두와는 7타 차로 벌어졌지만, 아직 사흘이 남은 만큼 역전을 기대할 수 있는 자리다. 페어웨이 안착률 85.71%, 그린 적중률은 72.22%를 기록했다. 다만 그린에서 어려움을 겪었다.

임성재는 2019년부터 7시즌 연속 최고의 무대인 투어 챔피언십에 등판했다. 2022년 공동 2위를 차지하며 세계 정상급 선수로 공인을 받았고, 지난해에도 이 대회에서 7위로 선전했다.

세계랭킹 1위이자 디펜딩 챔피언인 스코티 셰플러(미국)는 버디만 7개를 잡아냈다. 2타 차 2위(7언더파 63타)다. 로버트 매킨타이어(스코틀랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드), 저스틴 토머스, 콜린 모리카와, 패트릭 캔틀레이(이상 미국) 등 5명이 공동 3위(6언더파 64타)에서 추격전을 펼치고 있다.





세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드) 공동 8위(4언더파 66타), 저스틴 로즈(잉글랜드)는 공동 21위(1언더파 69타)에 자리했다. 투어 챔피언십은 최후까지 살아남은 최정상급 선수 30명이 격돌하는 무대다. 올해부터 페덱스컵 랭킹에 따른 보너스 타수제가 폐지돼 30명 모두 우승 후보다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

