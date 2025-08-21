청송군, 학생들과 함께하는 어르신 돌봄 프로그램 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 청송군은 지난 4일부터 8일까지 현서면 구산2리, 새터, 덕계리, 월정리 경로당에서 '1노1소1촌 학생과 함께하는 홀몸어르신 돌봄 프로그램'을 성공적으로 운영했다.

학생들과 함께하는 어르신 돌봄 프로그램. 청송군 제공

이번 프로그램은 현서면 어르신들과 현서중·고등학교 학생들이 함께하며 세대 간 소통을 이루고, 지역민 간의 정서적 교류를 통해 마을 공동체 의식을 높이기 위해 마련됐다.

프로그램은 어르신들이 일상 속에서 즐거움을 느낄 수 있도록 매니큐어 바르기, 종이접기, 수박화채 만들기, 마스크팩 체험 등 다채로운 활동으로 구성됐다.

또 참여 어르신들의 취향과 건강 상태를 고려해 경로당별로 맞춤 운영됐으며, 무더운 여름 날씨에도 웃음이 끊이지 않는 따뜻한 시간이 이어졌다.

프로그램에 참여한 한 어르신은 "이렇게 누가 손도 잡아주고, 이야기를 나누며 시간을 보내니 젊어진 기분"이라며 소감을 전했다. 함께한 학생들도 "어르신들이 즐거워하시는 모습을 보니 뿌듯하고 보람 있었다"라고 말했다.





윤경희 군수는 "어르신들이 웃고 즐기실 수 있는 시간이 돼 기쁘다"며 "앞으로도 세대가 함께 어울리는 따뜻한 청송을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

