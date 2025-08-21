화성시, 국정과제-市 현안사업 연계 위한 TF 구성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



기존 정책의제발굴TF 확대…사업 추가 발굴·정부 소통 강화

정명근 시장 "정책 방향 발맞춘 사업 추진해 시민체감 높일 것"

경기도 화성시가 정부 국정과제를 시 핵심사업과 연계해 추진하기 위한 대응을 본격화한다.

화성시는 시의 현안 사업을 정부가 발표한 123개 국정과제의 세부 실행계획에 반영하고 연계 사업을 발굴하기 위한 '국정과제 대응 태스크포스(TF)'를 확대 편성하고 운영에 들어갔다고 21일 밝혔다.

제1·2부시장이 공동 총괄단장을 맡은 TF는 관련 실·국·소로 구성된 3개 실무대응반으로 꾸려졌다. TF는 국정과제와 관련된 화성시 연계 사업을 발굴하고 국비 확보 전략을 수립·추진하는 역할을 맡는다.

이번 TF는 앞서 시가 지난 6월 새 정부 출범에 발맞춰 구성한 '정책의제 발굴 TF'를 확대한 것이다. '정책의제 발굴 TF'는 총 6차에 걸친 회의를 통해 산업 경제, 민생, 복지, 포용 성장, 공공 인프라, 안전, 자치분권, 문화관광, 국제통상, 기후변화 등 10개 분야의 정책의제를 검토해, 39개의 세부 사업을 발굴해 왔다.

TF에서는 인공지능(AI) 저출생 대응 강화를 위해 ▲AI 전문가 자문위원회 구성 및 종합계획 수립 ▲마스(MARS) 2026 개최 ▲어린이 패스트트랙과 웰컴 키즈존 운영 등의 과제를 발굴했다. 기후변화 대응을 위해 ▲신재생에너지센터 추진 ▲신재생에너지 자립마을 확대 ▲문화예술 활성화를 위한 화성문화패스 및 시민문화펀드 운영 등의 과제도 도출했다. 이들 사업은 내년도 신규·확대 사업으로 반영해 추진할 계획이다.

시는 이번 TF 확대 편성을 통해 국정과제와 연계해 추진할 핵심 사업들을 추가로 발굴하고 추진할 수 있도록 적극적으로 대응한다는 방침이다. 또 국정과제와 연계된 주요 사업이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 추진 상황을 지속해서 관리하고, 중앙부처 및 유관기관과 소통해 나갈 예정이다.





정명근 화성시장은 "이번 TF 확대 운영은 시의 현안사업을 국정과제와 연계함으로써 정책 추진의 동력을 얻기 위한 전략적인 조치"라며 "정부의 정책 방향과 발맞춘 연계 사업 발굴을 통해 시민들이 체감할 수 있는 성과를 반드시 이끌어내겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

