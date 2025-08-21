SKT, 올영·스벅·이마트24 구독 상품 출시…"월 최대 6만원 혜택"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구독료 월 9900원…론칭 기념 프로모션

뷰티·카페·편의점 결합…2030 유입 기대

SK텔레콤은 월 9900원으로 올리브영, 스타벅스, 이마트24에서 최대 6만원의 혜택을 볼 수 있는 생활밀착형 통합 구독 상품을 출시한다고 21일 밝혔다. 이 상품은 오는 27일 구독 플랫폼 T 우주에서 만날 수 있다.

'T 우주패스 올리브영&스타벅스&이마트24’ 출시. SKT 제공

올리브영은 매달 최대 1만원 상당의 혜택을 제공한다. 올리브영 공식 온라인몰과 오프라인 매장에서 사용 가능한 4000원 모바일 상품권과 함께 2만원 이상 구매 시 사용 가능한 3000원 할인 쿠폰을 준다. 또 올리브영 공식 온라인몰에서 사용 가능한 무료 배송 쿠폰(2500원 상당)도 1장 더 지급한다. 온라인몰에서 1개 품목만 사도 결제금액이 3000원 이상이면 적용 가능하다.

스타벅스는 제조 음료 가격의 20%를 할인해준다. 할인 한도는 일 5000원, 월 3만원이며, 전국 스타벅스 매장에서 사이렌오더를 통해 사용할 수 있다. 이마트24는 매장에서 구매 시 1000원당 200원 할인 혜택을 제공한다. 일 4000원, 월 2만원 한도다.

SKT는 상품 론칭 기념 프로모션을 진행한다. 이달 27~31일 해당 상품에 가입한 고객에게는 올리브영 2000원 기프트카드, 스타벅스 카페 아메리카노 톨 사이즈 무료 쿠폰 1장, 이마트24 2000원 할인 쿠폰을 추가 증정한다. 상품 구독 후 T 우주 내 론칭 프로모션 이벤트 페이지에서 신청하면 된다.

SKT 고객은 이동통신 요금제에 따라 상품 추가 할인을 받을 수 있다. 5GX 프라임 요금제 이용 고객은 T 우주패스 상품 4종 중 하나를 선택해 5000원 할인받을 수 있다. 5GX 프라임플러스 요금제 이상 이용 고객은 해당 상품을 무료로 사용할 수 있다.

SKT는 이번 상품이 기존 OTT 중심의 구독 시장에서 신규 수요를 창출할 것으로 기대했다. 특히 생활밀착형 혜택을 선호하는 2030 여성을 중심으로 고객 유입이 증가할 것으로 내다봤다.





나서영 SKT 구독상품본부장은 "이번 제휴는 2030 고객들이 자주 이용하는 브랜드 혜택을 하나로 묶어 구독 경험의 새로운 기준을 제시하는 시도"라며 "T 우주는 앞으로도 프리미엄 브랜드와 협력을 기반으로 차별화된 상품을 선보여 다채로운 구독 문화를 선도해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

