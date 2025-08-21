롯데百, 키즈 오케스트라 신규 단원 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 29일까지 온라인 접수

초등 2학년~중학교 2학년 대상

현악·목관·금관·타악 등 총 두 자릿수 선발

롯데백화점은 다음 달 29일까지 클래식 꿈나무들을 대상으로 '롯데 키즈 오케스트라 2025' 신입 단원을 모집한다고 21일 밝혔다.

롯데 키즈 오케스트라 2기 단원들이 롯데 콘서트홀에서 공연을 하고 있다. 롯데백화점 제공

모집 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 2학년 학생(2011~2017년생)으로, 총 두 자릿수 규모의 단원을 선발한다. 현악(바이올린, 비올라, 첼로, 베이스), 목관(플루트, 오보에, 바순, 클라리넷), 금관(호른, 트럼펫, 트롬본, 튜바), 타악까지 총 13개 섹션으로 오케스트라를 구성할 예정이다.

최종 합격자는 두 차례 심사를 거쳐 선정한다. 1차 전형은 온라인으로 진행되며, 다음 달 29일 오후 5시까지 롯데문화센터 홈페이지를 통해 연주 영상과 신청서를 제출하면 지원이 완료된다. 2차 심사는 오는 10월18일부터 19일까지 롯데백화점 영등포점 문화홀에서 현장 실연 방식으로 열린다. 전문 심사위원단의 평가를 거쳐 결정된 합격자는 10월 말 발표하고 11월1일 발대식을 시작으로 오케스트라 활동을 한다.

오케스트라는 런던 어니스트 리드(Ernest Read)의 '젊은 지휘자 상'을 수상한 이민형 지휘자가 총 음악감독을 맡고, 뉴욕 비니아프스키 콩쿠르 1위를 수상한 이성주 한예종 명예교수가 자문을 담당한다. 키즈 오케스트라 단원들은 내년 1월 롯데 콘서트홀에서 신년 콘서트를 선보일 계획이다.

올해는 학부모 대상 스페셜 강연도 준비했다. 이전 기수 학부모들의 의견을 반영해 음악 영재 양육에 실질적인 도움이 되는 전문 교육법 강좌를 신설했다. 또래 학부모들 간 교류를 통해 음악 교육의 방향성을 함께 고민할 수 있는 네트워크 자리도 마련될 예정이다.





박상우 롯데백화점 영업전략부문장은 "롯데 키즈 오케스트라는 예술이 주는 감동을 통해 단원들의 본질적인 성장을 돕는 것을 목표로 하고 있다"며 "앞으로도 고객들의 삶을 풍요롭게 만드는 문화예술 프로그램을 적극적으로 지원해 나갈 예정"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

