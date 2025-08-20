함평군, 치매 환자 맞춤형 지원 사례관리 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 함평군은 보건소 치매안심센터·전남광역치매센터와 치매 환자 맞춤형 지원 강화를 위해 협력에 나선다고 20일 밝혔다.

함평군 보건소 치매안심센터와 전남광역치매센터는 최근 함평군 치매안심센터에서 치매 환자와 가족을 위한 맞춤형 사례관리 솔루션 회의를 개최했다.

솔루션 회의는 치매안심센터가 자체적으로 해결하기 어려운 복잡한 사례에 대해 의료·복지·법률·심리 등 각 분야 전문가에게 자문해 맞춤형 지원방안을 마련하는 지원체계다.

회의에는 서동민 백석대학교 사회복지학부 교수, 신성화 목포이랜드노인복지관장, 고선주 전남광역치매센터 사무국장, 함평군 주민복지과 희망복지지원팀 등이 자문위원으로 참여했다.

전문가들은 사례관리 대상자의 특성과 욕구를 심층적으로 검토하고 사회복지 서비스 연계, 치매 환자 및 가족 심리 지원, 법률·행정적 보호 체계 마련 등 분야별 지원방안을 다각적으로 제시했다.

함평군 보건소 치매안심센터는 이번 회의를 통해 마련된 자문 내용을 사례관리 과정에 적극 반영하고 군민에게 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 전남광역치매센터와 함께 이행 여부를 지속 관리할 계획이다.





심화섭 함평군 보건소장은 "솔루션 회의를 통해 현장에서 해결하기 어려운 문제에 대해 전문가들의 다양한 의견을 수렴하고 맞춤형 대안을 마련할 수 있었다"며 "앞으로도 치매환자와 가족이 지역사회에서 안심하고 생활할 수 있도록 전문적이고 체계적인 사례관리 지원을 강화해 나가겠다고" 밝혔다.





