野, 김건희 특검에 "민주당 전대 신천지 개입부터 규명해야"

영장 기한 20일..."당사 침탈 시도할 것"

"강행시 의원·당원 힘 모아 저지"

국민의힘은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀을 향해 "김어준씨가 제기한 신천지의 더불어민주당 전당대회 개입 의혹부터 진상 규명하라"며 반발했다.

송 비대위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열고 "오늘은 민중기 특검의 부당한 야당 탄압 정치 보복·영장 종료 기간이다. 오늘 특검이 다시 당사 침탈을 시도할 것으로 예상한다"며 이같이 말했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 20일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 2025.8.20 김현민 기자

그는 "민중기 특검의 압수수색 시도는 법원을 발부한 영장에도 어긋나는 100% 위헌·위법 행위"라며 "민주당의 카카오톡 검열 시도에 이은 민중기 특검의 당원 검열은 국민의 정치적 활동과 일상생활을 감시하겠다는 이재명식 빅브라더 정치"라고 비판했다.

송 비대위원장은 "특검이 우리 당에 제시한 영장에는 압수수색 대상이 본 건 범죄 사실과 관련된 당원 명부 대조라고 적시됐다"며 "영장에 적시된 5개 범죄사실 중에서 국민의힘 당원 가입 여부와 직접적으로 관련 있는 사항이 하나도 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "민노총 전체 조합원 수가 120만명이라고 한다. 특검이 민노총 120만명 전체 명부를 민주당에 가져가 당원 가입 여부를 확인하고 전당대회 개입 여부를 수사하고자 한다면 과연 민주당이 수용하겠냐"고 반문했다.

특히 송 비대위원장은 범죄 혐의와 직접적으로 관련 있는 명단에 대해 당원 가입 여부 확인을 해줄 수 있다고 특검에 밝혔으나 특검은 전체 대조를 요구했다고 주장했다. 그는 "특검은 특정 종교에 가입했다는 120만명 전체 명단을 들고 와 전체 당원 명부와 대조하겠다고 했다"며 "범죄 혐의와 전혀 무관하게 대전 인구에 달하는 사람들의 정당 가입 여부를 확인하겠다는 것을 어떻게 수용하겠냐. 황당한 전체주의적 발상"이라고 목소리를 높였다.

또 "특검과 협의 과정에서 영장에 기재된 범죄 사실 중 어느 것이 당원 명부 압수수색과 관련 있냐고 질문했는데 수사관조차 구체적 범죄 사실을 특정해 지목하지 못했다"며 "범죄 사실과 연관성을 소명하지도 못하면서 500만명에 달하는 당원의 개인정보를 강탈하겠다는 것은 명백히 초법적·위헌적 과잉 수사"라고 주장했다.





정점식 국민의힘 사무총장도 "압수수색 영장에서 압수할 물건은 본 건의 범죄사실과 관련한 당원명부라고 돼 있는데 영장 내 범죄사실은 정치자금법 위반과 알선수재다. 그 범죄사실 어디에도 특정 종교단체 교인들의 입당과 관련한 서술이 전혀 없다"며 "건진법사 알선수재가 특정 종교단체 교인들의 우리당 입당과 어떤 관련이 있겠냐"고 가세했다.





