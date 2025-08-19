대전 사회적 경제 기업, '대전 0시 축제'서 가치 확산·시민 소통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22개 기업 참여...식품, 수공예품, 생활용품 등 다양한 제품 선보여

사진=대전시 제공

'대전 0시 축제'에 사회적기업 및 사회적협동조합, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 22개 사회적 경제 기업이 참여해 시민과 직접 교류하며 사회적 경제의 가치를 널리 알렸다.

사회적 경제 기업은 지난 8일부터 16일까지 9일간 은행교 일원에서 열린 '2025 대전 0시 축제 사회적 경제 장터'를 열었으며. 시민들의 높은 관심과 사회적 경제 기업들의 적극적인 참여 속에 성공적으로 마무리됐다.

사회적 경제 기업은 지난 3년간 매년 0시 축제에 참여하며 오프라인 판로 확대와 브랜드 인지도 제고, 사회적 경제 가치 확산을 위해 노력해 왔다.

올해 장터에는 식품, 수공예품, 생활용품 등 다양한 제품을 선보였으며, 행사 기간 중 약 3000만 원의 매출을 기록했다. 단순한 판매실적을 넘어, 사회적 경제 기업과 시민이 직접 만나 교류하고 사회적 경제의 가치를 널리 알린 장으로 평가된다.

행사장에서는 제품 전시·판매뿐만 아니라 시민 체험 프로그램과 기업 홍보영상 제작, 온라인 홍보도 병행돼 사회적 경제를 더욱 친근하게 접할 기회가 마련됐다.

사진=대전시 제공

참여기업들은 이번 행사를 통해 ▲새로운 고객층 발굴 ▲제품 홍보 효과 극대화 ▲지역사회와의 직접 소통 강화 등 성과를 거뒀다고 평가했다. 이는 단순한 판매실적을 넘어 사회적 경제가 지역 상권과 시민 생활 속으로 한층 더 스며든 의미 있는 결과라는 분석이다.





권경민 대전시 경제국장은 "사회적 경제가 시민 일상에 자연스럽게 녹아드는 계기를 만들고자 기획한 이번 행사가 참여기업과 시민 모두에게 뜻깊은 시간이 됐다"며 "앞으로도 사회적 경제 기업의 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원 방안을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

