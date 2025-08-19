경기도, 20일부터 다회용기 사용 '영화관'으로 확대

경기도가 이달 20일부터 도내 영화관 7곳에 다회용기를 도입해 1회용품 감량 및 친환경 영화관 조성에 나선다.
사업 대상 7곳은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등 수요 조사를 통해 선정됐다.
해당 영화관을 찾는 관람객은 키오스크에서 음료 주문 시 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있다. 영화 관람이 끝난 후 지정된 장소로 사용한 다회용기를 반납하면 된다. 수거된 다회용기는 전문 다회용기 업체가 고온 살균의 7단계의 세척 과정을 거쳐 재공급한다.
이들 영화관은 오는 9월 말부터는 팝콘 용기로 다회용기를 확대할 예정이다.
경기도는 앞서 지난 7월 한 달 동안 시범 사업으로 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입했다.
경기도는 영화관 외 다른 다중이용시설을 대상으로 사업 확대를 검토하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도다. 도민이 일상에서 다회용기를 사용하며 일회용품을 줄일 수 있는 계기"라며 "향후 다중이용시설에 적극 확대 도입해 탄소중립 사회 실현에 앞장서겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>