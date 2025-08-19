임성재와 김시우, 10월 한국에 온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KPGA 투어 제네시스 챔피언십 등판 확정

임성재 2019년 우승, 2023년 공동 2위

김시우 2022년 신한동해오픈 이후 등판

임성재와 김시우가 오는 10월 국내 무대에 나선다.

두 선수는 10월 23일부터 나흘 동안 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 DP 월드투어 겸 한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 챔피언십()에 출전한다고 18일 밝혔다. 일찌감치 출전을 확정한 디펜딩 챔피언 안병훈과 함께 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 한국 선수 3명의 플레이를 국내에서 감상할 기회다.

임성재(오른쪽)와 김시우가 오는 10월 KPGA 투어 제네시스 챔피언십에 출전한다. 사진제공=제네시스 챔피언십

AD

2019년 우승했던 임성재는 제네시스 챔피언십 두 번째 우승을 노린다. 2023년에는 공동 2위를 차지했다. 임성재는 "과거 제네시스 챔피언십 정상에 올랐다는 것에 자부심을 가지고 있다. 당시 우승이 고국인 한국에서 거둔 생애 첫 우승이었기 때문에 더욱 의미가 깊다"고 말했다. 이어 "고국에서 경기하는 건 언제나 환영할 일이고, 올해 다시 그 기회를 갖게 돼 매우 기대된다. 언제나 뜨거운 응원을 보내주시는 팬들은 항상 내게 열정과 힘을 보태준다"고 덧붙였다.





AD

김시우는 제네시스 챔피언십에 처음 출전한다. 2022년 신한동해오픈 등판 이후 약 3년 만에 국내 대회에 나선다. 김시우는 "오랜만에 고국에서 플레이할 수 있어 정말 설렌다. 한국에서 마지막으로 출전한 이후 몇 년이 흘렀고 그만큼 고국의 팬들과 다시 소통할 수 있기를 기다려왔기 때문에 이번 대회에서 좋은 경기력으로 화답하고 싶다"고 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>