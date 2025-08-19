임성재와 김시우, 10월 한국에 온다

KPGA 투어 제네시스 챔피언십 등판 확정
임성재 2019년 우승, 2023년 공동 2위
김시우 2022년 신한동해오픈 이후 등판
임성재와 김시우가 오는 10월 국내 무대에 나선다.
두 선수는 10월 23일부터 나흘 동안 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 DP 월드투어 겸 한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 챔피언십()에 출전한다고 18일 밝혔다. 일찌감치 출전을 확정한 디펜딩 챔피언 안병훈과 함께 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 한국 선수 3명의 플레이를 국내에서 감상할 기회다.
2019년 우승했던 임성재는 제네시스 챔피언십 두 번째 우승을 노린다. 2023년에는 공동 2위를 차지했다. 임성재는 "과거 제네시스 챔피언십 정상에 올랐다는 것에 자부심을 가지고 있다. 당시 우승이 고국인 한국에서 거둔 생애 첫 우승이었기 때문에 더욱 의미가 깊다"고 말했다. 이어 "고국에서 경기하는 건 언제나 환영할 일이고, 올해 다시 그 기회를 갖게 돼 매우 기대된다. 언제나 뜨거운 응원을 보내주시는 팬들은 항상 내게 열정과 힘을 보태준다"고 덧붙였다.
김시우는 제네시스 챔피언십에 처음 출전한다. 2022년 신한동해오픈 등판 이후 약 3년 만에 국내 대회에 나선다. 김시우는 "오랜만에 고국에서 플레이할 수 있어 정말 설렌다. 한국에서 마지막으로 출전한 이후 몇 년이 흘렀고 그만큼 고국의 팬들과 다시 소통할 수 있기를 기다려왔기 때문에 이번 대회에서 좋은 경기력으로 화답하고 싶다"고 밝혔다.
