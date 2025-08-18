'15%룰' 한도 다다른 넥스트레이드…79개 종목 거래 멈춘다

내달 자본시장법 규제 적용 앞두고 선제조치

'예상밖 급성장' 8월 거래대금, KRX 절반

주식시장 복수 경쟁 시대를 연 대체거래소(ATS) 넥스트레이드가 상장 종목들을 무더기 거래 정지하기로 결정했다. 예상을 뛰어넘는 속도로 시장점유율이 높아지면서 거래량 '15% 제한 룰'을 위반할 상황에 놓이자 거래정지란 극약처방을 꺼내 든 것이다.

18일 넥스트레이드는 1차로 오는 20일부터 내달 30일까지 YG PLUS 등 26개 종목이 정규시장과 종가매매시장 매매체결 대상에서 제외된다고 밝혔다. 내달 1일부터는 2차로 풀무원 등 53개 종목도 거래가 한시적으로 멈춘다고 덧붙였다. 오전 8시부터 8시 50분까지 열리는 프리마켓과 정규장 이후 오후 8시까지 진행되는 애프터마켓에서도 해당 종목은 거래가 되지 않는다.

넥스트레이드 관계자는 "자본시장법 시행령상 다자간매매체결회사의 거래량 기준을 넘지 않도록 하기 위한 조처"라면서 "향후 거래 상황 등에 따라 제외되는 종목이 추가되거나 제외 기간이 연장될 수 있다"고 말했다. 코스피200, 코스닥150 지수에 편입된 주요 종목들은 거래가 유지되지만, 나머지 종목은 필요한 만큼 거래를 멈춰 이른바 '15% 룰'을 위반하지 않도록 해보겠다는 것이다.

현 자본시장법 시행령은 대체거래소의 경우 매월 말일을 기준으로 최근 6개월간의 일평균 거래량이 시장 전체 거래량의 15%를 초과하면 안 된다고 규정한다. 올해 3월4일 출범한 넥스트레이드가 해당 규정을 처음 적용받는 내달 30일, 자칫 '15%룰'에 걸려 심각한 혼란이 초래될 수 있다는 우려가 제기되자 선제적으로 거래량을 제한한 셈이다.

출범 이후 지난 14일까지의 넥스트레이드 일평균 거래량은 약 18만주로 시장 전체 거래량의 11.4% 수준이지만, 금융투자업계는 현 수준의 거래량이 유지된다면 내달 중 15% 선을 넘어설 것이란 관측이 지배적이다. 실제로 지난 14일 기준 넥스트레이드의 8월 일평균 거래량은 2억112만주로 한국거래소 거래량(11억9808만주)의 14.4%로 집계됐다. 거래대금은 8조184억원으로 같은 기간 한국거래소 거래대금(16조1765억원)의 49.6% 수준이다.





거래소와 넥스트레이드 중 투자자에게 유리한 쪽으로 주문이 넘어가는 현 최선주문집행(SOR) 시스템하에서는 대다수 개인 투자자가 거래정지를 체감하지 못할 수도 있다. 그러나 거래량 한도를 소진하는 일은 앞으로도 계속될 공산이 큰 만큼 하루빨리 대책이 필요하다는 목소리도 나온다. 한국거래소가 이르면 연말 거래시간을 넥스트레이드와 동일한 12시간으로 연장하는 방안을 추진 중인 만큼 넥스트레이드 거래량이 자연스럽게 15% 아래로 수렴하게 될 가능성도 제기된다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

