한맥인베스트먼트, 1000억 들여 예천에 글로벌 호텔 건립…투자양해각서 체결

경북도와 예천군은 18일 예천군청에서 한맥인베스트먼트(주)와 '글로벌 브랜드호텔 조성 사업'의 추진을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 체결식에서는 양금희 경북도 경제부지사, 김학동 예천군수, 임기주 한맥인베스트먼트(주) 대표, 등 관계 공무원 및 사업 관계자 30여명이 참석한 가운데 진행됐다.

사업은 예천군 내 글로벌 브랜드 호텔을 조성하는 것으로, 한맥인베스트먼트(주)는 2025년부터 2029년까지 약 1000억원을 투자해 6만㎡ 부지에 고품격 숙박시설을 구축할 계획이다.

경북도는 이번 사업을 통해 글로벌 브랜드 호텔 조성과 운영으로 지역의 새로운 상징물을 확보하고, 서비스 분야 전문인력 양성과 관광인프라 확충을 통해 관광객 유치는 물론 지역경제 활성화에도 크게 이바지할 것으로 기대한다.

이번 호텔 유치는 경북도가 추진중인 '1시군 1호텔' 정책의 하나로, 시군의 여건과 수요를 반영해 고품격 숙박시설을 단계적으로 확충해 나가는 흐름과 맞닿아 있다.

특히 경북도는 동해안 철도 개통으로 접근성이 향상되고, 유네스코 세계유산 전국 최다 보유와 전국 문화재의 15%를 차지하는 등 풍부한 역사 문화 자산을 바탕으로 독보적인 관광 경쟁력을 지니고 있어, 이러한 관광 자산이 정책과 맞물리며 가치를 한층 더 주목받고 있다.

예천군은 천년고찰 용문사와, 낙동강 지류인 내성천이 마을을 휘감아 돌아가는 육지 섬마을인 회룡포, 예천곤충생태원, 예천진호양궁장 등 풍부한 관광 및 레저자원과 더불어 경상북도 북부권의 교통 요충지에도 불구하고 부족한 숙박 인프라로 인해 관광산업의 어려움이 있었다.

이번'글로벌 브랜드 호텔 조성사업'을 시작으로 북부권 관광거점 조성을 통해 내륙 관광 활성화에 박차를 가할 계획이다.





양금희 경북도 경제부지사는 "최근 어려운 경제 여건과 불확실한 대내외 환경 속에서도 한맥인베스트먼트(주)가 도내에 과감한 투자 결정을 내려주신 데에 대해 진심으로 감사드린다"며 "이번 호텔 건립사업을 계기로 예천군이 보유한 천혜의 자연환경과 풍부한 생태관광 자원, 자랑스러운 전통 문화유산을 적극 활용해 경북 북부권이 내륙관광의 새로운 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





