로보락, 스틱형 진공청소기 H60·H60 프로 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플렉서블 스틱으로 편리하고 꼼꼼하게

로보락은 스틱형 무선 진공청소기 신제품 H60·H60 프로(Pro)를 출시했다고 18일 밝혔다.

신제품 2종은 '구석구석 닿는 유연함과 강력한 청소 기능'을 콘셉트로 다양한 사용 환경에 맞춘 선택지를 제공하는 데 집중했다. 가장 큰 특징은 최대 90도까지 구부러지는 '플렉서블 스틱'을 적용해 편의성을 높인 점이다. 침대나 소파 아래처럼 손이 닿기 어려운 공간도 허리를 굽히지 않고 손쉽게 청소할 수 있다. 사용한 뒤에는 콤팩트하게 접어 보관할 수 있어 공간 활용성이 뛰어나다는 설명이다.

로보락은 스틱형 무선 진공청소기 신제품 H60·H60 프로(Pro)를 출시했다고 18일 밝혔다. 로보락

AD

성능의 경우 H60은 115W(와트), H60 Pro는 170W의 강력한 흡입력을 갖췄다. 1회 충전 시 H60은 최대 60분, H60 Pro는 최대 80분까지 사용할 수 있다. 분리형 배터리 설계로 교체 사용도 가능하다. 두 모델 모두 글로벌 인증기관 TUV 라인란드(TUV Rheinland) 인증으로 안전성을 확보했다.

청소기 헤드에는 140도 초광각 발광다이오드(LED) 그린라이트를 탑재해 미세한 먼지까지 확인할 수 있으며, 5단계 필터링 시스템으로 0.3마이크론 크기의 미세먼지를 99.95%까지 포집한다. 안티 탱글 브러시가 머리카락 엉킴을 방지하고, 알레르기 유발 물질을 효과적으로 제거하는 데 도움을 준다.

로보락은 지난달 말 론칭한 H60 허브 울트라에 이어 이번 신제품 출시로 무선 진공청소기 라인업을 완성했다. 이 밖에도 무선 물걸레 청소기 'F25 시리즈' 등 다양한 스틱형 청소기를 선보이고 있다.





AD

로보락 관계자는 "이번에 선보인 H60과 H60 프로는 로보락이 축적한 청소가전 기술력을 기반으로 기존 스틱형 청소기의 한계를 뛰어넘도록 설계한 제품"이라며 "앞으로도 편리하고 효과적인 청소 솔루션으로 소비자 일상을 더욱 스마트하게 만드는 제품을 선보일 것"이라고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>