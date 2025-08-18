기아, 편의사양 늘린 '더 2026 카니발'…3636만원부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파워테일게이트·멀티존 음성인식 등 탑재

'엑스라인' 블랙 엠블럼 적용 강인한 인상

기아는 고객 선호 편의사양을 확대 적용해 상품 경쟁력을 강화한 연식 변경 모델 '더 2026 카니발'을 출시하고 판매를 시작한다고 18일 밝혔다.

더 2026 카니발. 기아

더 2026 카니발은 기본 트림 프레스티지에 ▲스마트 파워테일게이트 ▲전자식 룸미러를 기본 사양으로 탑재해 고객 편의성을 높였다.

인기 트림 노블레스에는 ▲멀티존 음성인식 ▲기아 디지털 키 2 ▲터치타입 아웃사이드 도어핸들(1열)을, 상위 트림 시그니처에는 LED 리어 콤비네이션 램프와 리어 LED 턴시그널 램프를 기본화해 외장을 고급스럽게 꾸몄다.

멀티존 음성인식은 차량이 1·2열 좌우 좌석별로 발화 위치를 구분 인식하는 기능에 웨이크업 명령어 "헤이, 기아"가 더해져 사용 편의성이 뛰어나며, 좌석별로 독립적인 피드백이 가능해 가족형 레저용 차(RV)에 최적화된 사양이다.

또 기아는 디자인 특화 트림 '그래비티'의 명칭을 '엑스라인'으로 변경, 블랙 색상 전용 엠블럼과 다크 그레이 색상 전용 휠캡을 추가했다. 시그니처 트림부터 보스 프리미엄 사운드를 선택사양으로 추가했다.

더 2026 카니발. 기아

카니발은 변화하는 시장 환경과 고객 니즈를 반영해 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영된다.

9인승 트림별 가격(개별소비세 3.5% 적용)은 3.5 가솔린 ▲프레스티지 3636만원 ▲노블레스 4071만원 ▲시그니처 4426만원 ▲엑스라인 4502만원, 1.6 터보 하이브리드 ▲프레스티지 4091만원 ▲노블레스 4526만원 ▲시그니처 4881만원 ▲엑스라인 4957만원이다.

7인승 가격은 3.5 가솔린 ▲노블레스 4265만원 ▲시그니처 4637만원 ▲엑스라인 4689만원, 1.6 터보 하이브리드 ▲노블레스 4708만원 ▲시그니처 5080만원 ▲X-Line 5132만원이다.





더 2026 카니발. 기아

기아 관계자는 "카니발은 국내 대표 레저용 차량으로서 고객의 라이프스타일 변화에 맞춰 진화해온 모델"이라며 한층 강화된 상품성과 고급스러운 디자인을 통해 고객들에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

