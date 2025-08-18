"퀵커머스 시장 공략"…CJ온스타일, '바로도착'으로 당일 배송 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배송옵션 '바로도착'으로 통합

오후 1시 주문도 당일 도착 보장

프리미엄 상품군으로 배송 차별화

CJ온스타일이 기존 빠른 배송 서비스를 '바로도착'이라는 신규 브랜드로 전면 개편하고, 당일도착 상품의 주문 마감 시간을 오전 10시 30분에서 오후 1시까지 연장한다고 18일 밝혔다. 서울 권역을 시작으로 향후 전국 주요 도심지로 확대할 계획이다.

'바로도착'은 기존 '오늘도착', '새벽도착', '내일도착', '주말도착' 등 여러 배송 옵션을 하나로 통합한 CJ온스타일의 고유 배송 브랜드다. 번개 모티프를 적용한 로고로 속도감과 신뢰감을 시각적으로 표현했으며, 모바일·TV·e커머스 전 채널에서 동일하게 적용된다. 앱 메인 화면에는 '바로도착' 전문관을 최상단에 배치해 고객이 빠른 배송 상품을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

이번 확장은 빠른 배송에 대한 고객 수요에 부응하고, 배송 경험까지 브랜드 핵심 자산으로 끌어올리기 위한 전략이다. CJ온스타일은 올해 상반기 수도권 중심이던 빠른 배송 인프라를 전국으로 확장하고, 주 7일 배송 체계를 본격적으로 가동한 결과 상품 익일 도착률을 71%까지 높였다.

CJ온스타일은 패션, 뷰티, 가전 등 고관여 프리미엄 상품군까지 당일 배송하는 독보적인 물류 포트폴리오로 차별화를 꾀한다. 200만 원대 캐시미어 코트, 100만 원대 뷰티 디바이스, 로봇 청소기와 고급 테이블웨어까지 '바로도착' 표기 상품이면 늦어도 다음날까지 받아볼 수 있다.

CJ온스타일은 바로도착 론칭을 기념해 18일부터 24일까지 대규모 고객 이벤트도 진행한다. 행사 기간 내 바로도착이 부착된 상품을 2회, 20만원 이상 구매 시 2만원 적립금을 제공하며 초성 퀴즈 참여 고객에게는 쇼핑 지원금도 증정한다.





CJ온스타일 관계자는 "빠른 배송을 단순 속도 경쟁이 아닌, 프리미엄 상품까지 아우르는 차별화된 커머스 경험으로 만들겠다" 며 "콘텐츠·상품·빠른 배송이 유기적으로 연결된 CJ온스타일만의 새로운 쇼핑 기준을 확립하고, 독보적인 물류 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

