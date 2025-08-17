"미국 무역협상단, 인도 방문 취소"…협상연기로 '50% 관세' 불가피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 행정부가 이달 하순부터 인도에 50%의 초고율 관세를 부과하기로 한 가운데, 양국 간 예정돼 있던 무역 협상이 연기되면서 단기간 내 합의 가능성이 낮아졌다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 오는 25∼29일 예정돼 있던 미국 무역 협상단의 인도 뉴델리 방문이 취소된 것으로 알려졌다. 협상이 연기될 가능성이 크지만 새로운 일정은 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

미국은 이달 초 인도에 25%의 상호관세를 부과한 데 이어 인도의 러시아산 원유 수입을 문제 삼아 27일부터 추가로 25%의 관세를 부과할 예정이다. 이로써 총 50%의 관세율이 적용되며 이는 미국의 교역 상대국 가운데 가장 높은 수준이다.

이번 협상이 연기되면서 인도가 27일 이전에 합의를 이끌어내 추가 관세를 피할 가능성은 더욱 낮아졌다. 앞서 미국은 지난 4월 인도에 대해 26%의 상호관세 부과를 예고했고 이후 양국은 다섯 차례 협상을 이어왔다. 그러나 미국산 농축산물 및 유제품에 대한 인도의 관세 인하 문제와 러시아산 석유 수입을 둘러싼 입장 차이로 합의에는 이르지 못했다.

트럼프 대통령은 인도의 러시아산 석유 거래를 강하게 비판하며 기존 25% 상호관세에 더해 추가 제재를 예고했고, 결국 추가 관세 부과를 공식화했다. 이에 인도 정부는 미국과 유럽연합(EU)이 러시아산 상품을 여전히 수입하고 있는 상황에서 인도만 부당하게 겨냥당하고 있다고 반발했다.

또한 나렌드라 모디 인도 정부는 최근 약 36억달러(약 5조원) 규모의 보잉 P-8 대잠초계기 6대, 스트라이커 장갑차, 재블린 대전차 미사일 등 미국산 무기 구매 계획 발표를 미루는 등 미국에 맞서는 모습을 보였다.





모디 총리는 지난 15일 독립기념일 연설에서도 '강한 인도'를 강조하며 제트 엔진, 전기차 배터리 등 핵심 기술과 제품을 자국 내에서 직접 생산해야 한다고 역설한 바 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

