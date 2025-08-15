성동구, ‘크리성수 BIG 3 티켓’ 한정 판매…최대 77% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일까지 선착순 500매 판매

‘2025 크리에이티브×성수’ 내달 15~21일 개최

서울 성동구(구청장 정원오)가 다음 달 열리는 글로벌 문화창조 산업축제 ‘2025 크리에이티브×성수’를 저렴하게 즐길 수 있는 ‘크리성수 BIG 3 티켓’을 오는 19일까지 판매한다.

지난해 ‘크리에이티브×성수’ 뮤직성수 모습. 성동구 제공.

‘크리에이티브×성수’는 성동구 소재 문화창조 기업과 구청이 협력해 만드는 축제로, 올해는 ‘창조적 시대정신(Creative Zeitgeist): 변화를 이끄는 질문’을 주제로 열린다. 지난해보다 2개 분야가 늘어난 13개 분야, 약 100여 개 프로그램이 준비됐다.

‘BIG 3 티켓’은 축제 대표 프로그램인 문화창조산업페어 CT페어, 도심형 방탈출 게임 플레이성수, 거리공연·재즈페스티벌 ‘뮤직성수(브릿지 뮤직 성수)’를 모두 즐길 수 있는 패키지다. 정상가 5만3000원에서 77% 할인된 1만2000원에, 500매 한정으로 이벤터스·29CM를 통해 판매한다.

CT페어는 성수동 에스팩토리에서 최신 문화기술과 콘텐츠 협업을 소개하는 전시·토크를 진행한다. 플레이성수는 성수동 전역을 무대로 한 방탈출 게임으로, 지역 명소와 어플리케이션을 연계한 미션 수행이 특징이다. 뮤직성수는 재즈 공연·퍼레이드·시민참여 퍼포먼스를 통해 방문객과 함께 즐기는 열린 축제를 조성한다.





축제는 다음 달 15일부터 21일까지 성수동 전역에서 열린다. 정원오 성동구청장은 “크리에이티브×성수가 성동구를 대표하는 축제로 자리매김해 지역문화와 상권 활성화, 관광, 일자리 창출 등 성장 엔진 역할을 하길 기대한다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

