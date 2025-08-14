AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20일까지 접수…교육비 무료

전북 남원시가 오는 20일까지 '2025년 남원시 사회적경제 아카데미' 수강생을 모집한다.

14일 시에 따르면 모집 대상은 사회적경제에 관심 있는 마을 공동체, 지역 소상공인 및 소기업, 예비 창업자, 일반 시민 등을 대상으로 한다.

남원시 사회적경제 아카데미 수강생 모집 포스터. 남원시 제공

이번 아카데미는 새 정부 사회적경제 생태계 재조성(발굴-육성-성장) 비전에 발맞춘 사회적경제 저변 확대와 사회적경제기업 창업, 지속 가능한 로드맵 준비를 위한 맞춤형 교육으로 구성됐다.

교육 일정은 오는 21일부터 내달 18일까지 총 5회 남원시공동체지원센터에서 진행되며 교육비는 무료다. 모집 인원은 30명 이내로 교육 수료생에게는 이수증이 발급되고, 전 과정의 80% 이상 참석할 경우 2026년 예비사회적기업 지정 공모 시 사전 교육 실적으로 인정되는 혜택도 제공된다.

교육 프로그램은 ▲사회적경제 이해 및 지원 정책 안내 ▲우수 사회적기업 경영 사례 ▲신사업 분야(태양광) 사회적경제 창업 사례 ▲사회적경제 비즈니스 모델 모형화 ▲2026년 예비사회적기업 및 마을기업 지정 공모 대응 맞춤형 컨설팅으로 사회적경제기업 시작부터 도약까지의 과정을 망라한 실질적인 내용으로 준비했다.

이번 교육을 통해 사회적경제에 대한 시민들의 이해도를 높이고 사회적경제기업 창업 가능성과 실행력을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대된다. 자세한 사항은 남원시공동체지원센터 사회적경제지원팀으로 문의하면 된다.





최경식 시장은 "사회적경제는 공동체에 기반해 사회적 가치를 실현하고 주민 일자리를 창출해 지역경제를 살리는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "다양한 사회 분야에서 주민주도형 사회적경제 비즈니스가 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





